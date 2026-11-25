타이완 정부가 인공지능 AI 산업 호황에 따른 경제적 성과를 국민과 공유하기 위해 현금 지급을 추진하기로 했습니다.



소득과 나이 등 관계없이 1인당 2만 달러, 우리 돈 81만 원가량을 지급하는 법안이 타이완 입법원(국회)을 통과했습니다.



현지 언론 등에 따르면 타이완 입법원은 지난 20일, '전 국민 경제성과 공유 및 민생 안정 특별조례안'을 찬성 50표, 반대 46표로 가결했습니다.



법안엔 소득과 나이 등의 별도 제한 없이 전 국민에게 1인당 2만 대만달러, 우리 돈 81만 정도의 현금을 지급하는 내용이 담겨 있습니다.



받은 돈에는 소득세가 붙지 않고, 압류 및 담보, 강제 집행 대상에서도 제외됩니다.



법안에 따르면 행정원은 특별조례 발효 후 한 달 이내에 특별예산안을 입법원에 제출하고, 특별 예산이 발효되면 석 달 이내에 지급을 완료해야 합니다.



이번 법안은 집권당인 민주진보당의 반대에도 제1야당인 국민당 주도로 통과됐습니다.



앞서, 타이완은 세계 최대 파운드리 업체인 TSMC를 비롯해 여러 글로벌 AI 공급망의 주요 기업들을 보유하고 있습니다.



이 때문에 AI 반도체 산업 호황으로 경제 성장률이 상승하고 세수가 늘어나자, 경제적 성과를 국민과 공유해야 한다는 목소리가 나오고 있는 상탭니다.



여당인 민주진보당은 이미 내년도 총예산안에 국민 1인당 1만 대만달러를 지급하는 방안을 반영한 만큼 재정 여건을 고려하지 않은 추가 증액은 어렵다는 입장입니다.



앞서 타이완 행정원은 전 국민에게 2만 대만 달러씩 지급하려면 약 4714억 대만달러의 재원이 필요하다며 재정 부담과 위헌 가능성을 제기했습니다.



이에 따라 법안이 입법원을 통과했음에도 실제 현금 지급 여부와 시기는 불투명한 상황입니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)