▲ 호송차 올라타는 '장윤기 사건 증거인멸' 혐의 경찰관

길 가던 여학생을 살해한 장윤기 사건을 부실 수사한 경찰관들에게 징역형이 구형됐습니다.광주지방공소청은 오늘(25일) 광주지법 형사12단독 이승연 부장판사 심리로 열린 결심 공판에서 증거인멸 방조 등 혐의로 기소된 광주 광산경찰서 강력팀장 박 모(57·구속) 경감에 대해 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다.공소청은 공무상비밀누설 등 혐의로 함께 기소된 김 모(41) 경사에 대해서는 징역 1년 6개월을 구형했습니다.박 경감 등은 올해 5월 장윤기의 자취방과 차량 등을 긴급수색하면서 리얼돌, 케이블타이 등 주요 증거의 실물을 확보하지 않고 현직 경찰관인 장윤기 아버지에게 자취방 주소 등 수사 정보를 흘려준 혐의로 기소됐습니다.박 경감의 공소사실에는 차량 수색 당시 촬영한 케이블타이 영상을 송치하지 않고 수사팀원에게 삭제하도록 지시한 혐의도 포함됐습니다.사건을 넘겨받은 당시 검찰이 보완 수사를 통해 여고생 납치 등 성범죄 목적을 규명하면서 경찰의 부실 수사가 드러났습니다.경찰은 성범죄 목적 살인 혐의보다 처벌 형량이 낮은 형법상 일반 살인죄를 장윤기에게 적용했습니다.박 경감 측 변호인은 최후변론에서 "경험과 판단 미흡 때문에 기인한 피고인의 행위를 사후적 추론으로 평가해서는 안 된다"며 "피고인들은 흉악범 장윤기를 처벌하려고 했지 봐줄 의도는 추호도 없었다"고 주장했습니다.박 경감은 최종진술에서 "억울함이 없도록 재판장님께서 살펴달라"고 호소했습니다.재판부는 2027년 1월 8일 오전 선고 공판을 열 예정입니다.장윤기는 성범죄 목적 살인 등 혐의가 모두 인정돼 1심에서 무기징역을 선고받았습니다.(사진=연합뉴스)