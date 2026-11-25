▲ 뉴욕증시 (자료화면)

인공지능(AI) 산업 거품이 붕괴할 경우 2000년대 초반에 발생한 닷컴버블 당시보다도 충격이 더 클 수 있다는 우려가 나온다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 24일(현지시간) 보도했습니다.다만, 충격 강도를 두고는 경제학자와 기업, 금융권 사이에 이견이 존재합니다.최근 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 엔비디아의 혼란과 주식 시장의 극심한 변동성에 실리콘밸리부터 백악관까지 한 가지 질문이 화두가 됐는데 'AI 붐이 무너지면 미국 경제에 어떤 일이 벌어질까'라고 WSJ은 전했습니다.답변은 명확해 미국 경제에 상당한 타격이 불가피하다는 것입니다.AI 시장이 완전히 붕괴하지 않고 단순히 과열이 진정되는 수준에 그쳐도 투자가 위축되면 경제 성장이 심각하게 훼손될 수 있다고 보는 전문가들이 적지 않습니다.지난 2년 동안 미국 경제가 AI 관련 지출에 크게 의존해 왔기 때문입니다.19세기 후반 철도 건설 붐 이후 특정 분야의 한 산업이 국내총생산(GDP)에서 이처럼 큰 비중을 차지한 사례는 없었습니다.글로벌 투자은행 바클레이스에 따르면 AI 투자는 지난 1년 동안 미국 경제 성장 기여분의 무려 25%를 차지했습니다.이 때문에 일부 경제학자는 AI 거품 붕괴 영향이 2000년대 초반 경기 침체를 초래한 닷컴버블 붕괴 때보다도 더 클 수 있다고 우려했습니다.우선 AI 투자 열풍에 빠르게 상승했던 미국 증시가 폭락하면 소비가 줄고 이는 경제 성장은 둔화시킵니다.가계는 일반적으로 자산이 감소하면 소비를 줄입니다.닷컴버블 붕괴 당시에는 S&P500지수가 약 50% 하락했고 나스닥지수는 거의 80% 급락했습니다.데이터센터 건설 붐으로 호황을 누렸던 산업 분야도 부진을 겪을 수 있습니다.그동안 데이터센터 건설 현장에서는 일자리가 창출됐고 발전기 제조업체 캐터필러, 터빈 제조업체 GE 버노바 등 부품·장비 공급업체는 수혜를 입었습니다.하지만 이달 초 미국 중간선거에서 데이터센터 건설 억제를 공약한 민주당 후보들이 당선되면서 아마존과 마이크로소프트 등의 대형 클라우드 기업들이 신규 데이터센터 건설을 축소할 수 있습니다.AI 거품 붕괴에 따른 경기 침체가 얼마나 심각할지는 금융 부문에서도 파악할 수 있습니다.일부 경제학자는 2008년 글로벌 금융 위기를 촉발한 서브프라임 모기지 사태 당시와 현재 AI 관련 차입 증가 사이에서 유사점을 발견하기 시작했다고 WSJ은 전했습니다.당시 주택담보대출을 기초자산으로 한 증권·파생상품으로 구성된 글로벌 금융 네트워크가 매우 복잡해 전문가들조차 위험성을 이해하지 못했는데 현재 데이터센터 관련 차입 구조도 점점 추적하기 어려워지고 있다는 것입니다.제러미 스타인 전 연방준비제도(Fed·연준) 이사는 "우리는 이러한 모든 연결 관계를 완전히 이해하지 못하고 있다"며 "2008년과 같은 금융위기가 발생할 가능성은 작지만 닷컴버블 붕괴 이후보다 더 큰 타격을 받는 시나리오는 충분히 가능하다"고 말했습니다.반면, 하버드대 경제학자인 제이슨 퍼먼은 주식 시장 가치가 30% 하락하고 데이터센터 건설이 완전히 중단되더라도 경기 침체가 발생할 정도는 아니라고 진단했습니다.데이터센터에 투입되는 제품의 상당 부분이 수입품이기 때문에 데이터센터 투자가 미국 경제 성장에 기여한 정도가 생각만큼 크지 않다는 이유에서입니다.그가 예상한 최악의 시나리오는 닷컴버블 붕괴 당시와 비슷한 수준의 경기 침쳅니다.오히려 미국보다는 세계 최대 파운드리(반도체위탁생산) 업체 TSMC가 있는 타이완에서 경기 침체가 발생할 수 있다는 분석도 있습니다.