▲ 1심 선고 이후 시나위 출신 가수 김바다(55·본명 김정남)

대마를 소지하고 흡연한 혐의를 받는 시나위 출신 가수 김바다(55·본명 김정남)가 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.춘천지법 속초지원 형사1단독(주철현 판사)은 마약류 관리에 관한 법률 위반(대마) 혐의로 기소된 김바다에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다.이와 함께 보호관찰과 사회봉사 80시간, 약물중독 치료 프로그램 80시간 수강을 명령하고, 압수품을 몰수했습니다.다만 추징금은 피고인이 흡연하거나 소지한 대마의 가액을 확인할 자료가 부족하다는 이유로 추징하지 않았습니다.재판부는 김 씨가 공소사실을 모두 인정했고 검찰이 제출한 증거 등을 종합하면 혐의가 모두 유죄로 인정된다고 판단했습니다.주 판사는 "김 씨가 과거 대마 흡연으로 처벌받은 전력이 있는 점은 불리한 사정"이라면서도 "이번 사건에서 확인된 대마 흡연 횟수가 많지 않고 과거 처벌 전력이 비교적 오래된 점 등을 유리한 정상으로 참작했다"고 양형 이유를 설명했습니다.앞서 공소청은 지난달 28일 열린 결심 공판에서 "피고인이 자백하고 있기는 하나 동종 전력이 있음에도 재범했다"며 "오랜 기간에 걸쳐서 투약해온 것으로 보인다"고 징역 3년을 구형하고 압수품 몰수 및 50만 원 추징을 요청했습니다.김 씨는 재판 과정에서 자신의 혐의를 인정하고 선처를 구했습니다.재판이 끝나고 취재진과 만난 김바다는 "잘못한 부분에 대해 감당해야 할 것들이라 생각한다"며 "착실히 판결을 받아들이고 앞으로 아무 일 없이 음악 생활에 전념하겠다"고 말했습니다.이어 "팬분들이 많이 걱정해주셔서 마음이 무겁고 뉘우쳤다"며 "이번 일로 저 스스로가 성장하는 계기도 됐다"고 덧붙였다.그러면서 "저를 끝까지 기다려주고 응원해주신 팬분들에 대해 감사함을 뼈저리게 느꼈다"며 "좋은 음악으로, 좋은 모습으로만 활동을 보여드릴 것을 약속한다"고 마무리했습니다.김 씨는 지난해 3월 8일 대마를 흡연하고, 지난 3월 8일 대마를 흡연하고 흡연할 목적으로 대마 2g을 소지한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.경찰은 체포 영장을 발부받아 두 달여 간 추적한 끝에 지난 3월 8일 오후 8시 30분께 속초 시내 모처에서 김 씨를 검거했습니다.경찰은 김 씨에 대한 구속영장을 신청하기도 했으나 법원에서 "도주 및 증거 인멸의 염려 등 구속 사유에 대한 소명이 부족하다"고 기각함에 따라 불구속 상태로 사건을 송치했습니다.김 씨는 과거 2008∼2009년 지인들과 함께 대마를 흡연하거나 지인을 통해 대마를 매수한 혐의 등으로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 바 있습니다.당시 초범인 점과 대마를 유통이 아닌 흡연 목적으로 매매한 점 등을 참작 받아 보호관찰을 조건으로 실형을 면했습니다.김바다는 지난 1996년 시나위의 5대 보컬로 데뷔해 1999년까지 활동했습니다.이후 밴드 나비효과·레이시오스·아트오브파티스에서 활약했으며 솔로 활동도 했습니다.그는 2015년 시나위에 다시 합류해 그해 7월 '시나위 컴백 콘서트 완전체' 무대에 오르기도 했습니다.그는 KBS '불후의 명곡'과 MBC '복면가왕' 등 음악 프로그램에도 꾸준히 출연했으며 2018년에는 솔로곡 '누구'를 발표했습니다.(사진=연합뉴스)