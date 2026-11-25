▲ 미국 하와이에서 23일(현지시간) 고 안규태 병장의 유해를 인수하는 가운데 전병희 국방부 유해발굴감식단장(가운데)이 고인의 희생을 기리며 참배하는 모습.

베트남전에서 목숨을 잃은 국군 전사자 유해가 우여곡절 끝에 59년 만에 고국의 품으로 돌아왔습니다.국방부는 25일 오후 성남 서울공항에서 공군 C-130 특별수송기편으로 귀환하는 고 안규태 병장의 유해 봉환식을 강신철 장관 주관으로 거행했습니다.고인의 유해는 1990년대 발굴돼 미국으로 건너가 하와이의 미 전쟁포로·실종자 확인국(DPAA)에서 장기간 보관되다가 최근에 신원이 밝혀져 국내로 돌아오게 된 겁니다.고인은 1965년 8월 육군에 입대해 제9보병사단에 배치된 뒤 1966년 8월 베트남에 파병됐습니다.베트남 뚜이호아 지역에서 전개된 산악작전 '마두 2호 작전'에 유탄발사기 사수로 참가했다가 복부관통상을 입고 1967년 6월 23세로 전사했습니다.당시 미군 수송기 C-130B로 고인의 유해를 국내에 봉환하려 했지만, 수송기가 이동하던 중 공격을 피해 회항하다 사이공(현 호찌민) 인근 습지에 추락했습니다.추락 직후 미군 수색대의 현장 수색에도 수습되지 못했던 고인의 유해는 오랜 시간이 지난 뒤 베트남 현지 주민들에 의해 발굴됐습니다.1992년과 1994년 두 차례에 걸쳐 현지 주민들이 수송기 추락 장소에서 발굴한 유해 12구가 DPAA에 인계됐는데, 여기에 고인의 유해가 포함돼 있었습니다.당시는 신원이 밝혀지지 않았지만, 올해 4월 DPAA가 장기 보관 유해를 감식하는 과정에서 '동양인 유해'가 있다는 사실이 드러났습니다.국방부유해발굴감식단(국유단)은 DPAA와 공조해 국내에 있는 아들 안승호(62)씨와 유전자 비교분석을 해 고인의 유해임을 최종 확인했습니다.유가족은 고인이 만일의 상황에 유해를 대신하기 위해 남긴 사진과 머리카락, 손톱 등을 전사통지서와 함께 전달받아 추모해 왔던 것으로 전해집니다.베트남전 국군 전사자의 유해 봉환은 첫 봉환이었던 2002년 7월 고 박우식 소령 이후 24년 만입니다.국방부는 이날 유해 봉환식에서 의장대 도열과 참전 부대기(旗) 등으로 전사자에 예우를 다했습니다.봉환식에는 강 장관 외에도 육군참모총장, 제9보병사단장, 대한민국 월남전참전자회 회장, 전몰군경 미망인회 인천지부장 등이 참여했습니다.이어 내일 오후에는 유가족과 제9보병사단 장병 등이 참석한 가운데 대전현충원 장병 3묘역에서 안장식이 열립니다.국방부는 "국가의 부름에 따라 군인으로서의 사명을 다하다 전사하신 영웅들을 가족의 품으로 돌려드리기 위해 굳건한 한미공조를 바탕으로 유해발굴과 신원확인을 지속적으로 추진해 나갈 것"이라고 밝혔습니다.(사진=국방부 제공, 연합뉴스)