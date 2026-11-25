▲ 강금실 국가정보원장 후보자가 24일 서울 강남구 자택에서 출근하고 있다.

강금실 국가정보원장 후보자가 내일(26일)부터 후보자 사무실로 출근해 본격적인 청문회 준비를 시작합니다.강 후보자는 오늘(25일) 일정에 관한 취재진의 질의에 "(후보자) 사무실 정비 후 내일부터 본격적으로 출근한다"고 휴대전화 메시지로 답변했습니다.국정원장 후보자 인사청문 준비 사무실은 전례와 마찬가지로 강남 모처에 국정원 유관기관 내 마련됐습니다.후보자의 이력과 재산 등 신상 정보를 담은 인사청문요청서는 이번 주말쯤 국회에 송부될 것으로 예상됩니다.오늘 취재진 15명가량이 출근 시간대에 강 후보자의 자택 밖에서 대기했으나 강 후보자는 오전 10시쯤까지 모습을 드러내지 않았습니다.어제 강 후보자는 검은색 외투와 색안경 차림으로 자택을 나서는 길에 연합뉴스 등 취재진 카메라에 포착됐습니다.경비원이 공동주택 외부 출입문에서 취재진의 접근을 막았습니다.이재명 대통령은 지난 23일 정동영 통일부 장관과 함께 정부 내 대표적 '자주파'로 꼽히는 이종석 국정원장의 후임으로 강 후보자를 지명했습니다.미 측이 부정적으로 인식하는 이 원장 등 외교·안보라인을 교체하고 나선 것은 미국과의 관계 개선 의지를 실어 미국에 보내는 메시지로 볼 수 있다는 해석을 낳고 있습니다.미국 정부는 이 대통령의 외교안보라인 교체 인사와 관련, "미국은 한미동맹 내 긴밀한 협력의 중요성을 높이 평가한다"는 원론적 입장을 냈습니다.미 국무부 대변인은 현지시간으로 24일, 이번 개각 발표와 관련해 "우리는 동맹국인 한국과 함께 미국 및 양국의 이익을 지속적으로 증진하고 있다"며 이같이 밝혔습니다.강 후보자는 이번 개각 인사 가운데 국민의힘 등 야권으로부터 중국 지방정부 고문으로 활동한 이력 등을 고리로 집중적인 공세를 받고 있습니다.이 같은 친중 프레임과 정보분야 '비전문가'라는 약점을 어떻게 극복할지에 대해 관심이 집중되고 있습니다.앞서 강 후보자는 지명 직후 발탁 소감을 묻는 취재진에 "글로벌 사회의 외교안보가 엄중한 시기에 중책을 지명받게 됐다"며 "대한민국의 국익과 국민의 안녕을 위해 최선을 다하겠다"고 답변한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)