▲ 25일 경남 창원시 성산구 창원지법에서 시민들이 이동하고 있다. 창원지법은 이날 올해 하반기 정기 전체 판사회의를 열고 사법부 독립과 관련한 안건을 논의할 예정이다.

여권이 조희대 대법원장 탄핵을 추진하는 상황에서 창원지방법원이 일선 법원 중 처음으로 사법부 독립이 보장돼야 한다는 강경한 입장을 밝혔습니다.창원지법은 오늘(25일) 오후 1시부터 약 1시간 동안 경남 창원시 성산구 청사에서 올해 하반기 정기 전체 판사회의를 비공개로 열어 사법부 독립과 관련한 안건을 논의했습니다.전체 판사회의 참여 대상은 창원지법 본원 전체 법관 69명으로, 이 중 과반인 약 60명이 참석해 회의가 정상적으로 열렸습니다.이번 논의는 더불어민주당이 조 대법원장에 대한 탄핵소추를 당론으로 채택하고 본격 추진에 나선 뒤 일선 법원 법관 사이에서 처음 진행되는 것으로 알려졌습니다.이 자리에서 판사들은 "헌법과 법률에 따라 독립적으로 수행한 재판을 이유로 법관 탄핵을 추진하는 것은 사법권 독립과 권력분립이라는 헌법적 가치를 훼손하고, 법적 분쟁을 질서 있게 해결하기 위한 사법제도의 근간을 흔들며, 궁극적으로는 국민의 재판받을 권리를 위태롭게 한다"라는 입장을 모았습니다.이 같은 입장은 참석 판사들 과반이 동의하면서 의결됐습니다.창원지법은 전체 판사회의 공식 의견에서 "재판의 독립은 법치주의를 실현하고 국민의 공정한 재판을 받을 권리를 보장하기 위한 핵심적인 헌법 원리로써, 어떠한 정치적 이해관계나 내·외부의 압력에 의해서도 침해되어서는 안 된다"고 강조했습니다.이어 "재판에 대한 정당한 비판은 존중되어야 하나, 그것이 법관의 신분에 대한 정치적 제재로 이어져서는 안 된다"고 설명했습니다.그러면서 "재판을 이유로 한 법관 탄핵 등 권력분립과 헌법질서를 위태롭게 하는 시도에 대해 깊은 우려를 표한다"고 덧붙였습니다.일선 법원에서도 강경한 입장이 나온 만큼 조 대법원장 탄핵 추진을 둘러싼 정치권과 사법부 갈등도 격화할 것으로 전망됩니다.앞서 전체 판사회의를 앞두고 오늘 오전 창원지방법원 청사는 차분하면서도 사뭇 진지한 분위기를 보였습니다.이영훈 창원지방법원장은 출근하면서 취재에 응하지 않은 채 청사 내부로 들어갔습니다.창원지방법원 관계자는 "판사회의 전에 별도 입장을 표명하는 것은 판사들의 자유로운 의견 개진을 비롯한 회의에 영향을 끼칠 수 있어 현재 법원 측 입장은 밝힐 수 없다"고 말했습니다.판사회의는 각급 법원의 사법행정 자문기구로, 연 2회 정기적으로 소집되는 회의 외에 법원장 요구 등에 따라 필요할 때 개최할 수 있습니다.최근 창원지방법원에서는 사법부 독립과 관련해 전체 판사회의에서 논의할 필요가 있다는 취지의 내부 의견이 나와 안건으로 채택됐습니다.앞서 이 법원장은 지난 3일 법원 내부망(코트넷)에 "사법부 독립이 숨 쉬게 해 주는 공기처럼 당연하다 여겨 왔지만, 이제는 왜 중요한지 어떻게 지켜야 하는지를 깊이 고민하고 나서야 할 때가 왔다고 본다"는 입장을 밝힌 바 있습니다.이 법원장은 성찬용 인천지법 부천지원 판사가 지난달 30일 여권의 사법독립 침해를 조지 오웰의 소설 '동물농장'에 빗대 비판하며 올린 "부당한 공격에 당당하게 맞서야 한다"는 글에 이 입장을 댓글로 게시했습니다.(사진=연합뉴스)