▲ 지방우대지수 개정 건의하는 장정민 옹진군수

인천시 옹진군은 지방우대지수 산정 기준에 섬 지역 교통 여건을 반영하도록 정부에 건의했다고 오늘(25일) 밝혔습니다.장정민 옹진군수는 인천을 방문한 윤호중 행정안전부 장관에게 이런 내용의 건의문을 전달했습니다.지방우대지수는 전국 시·군·구청의 서울시청과의 거리, 인구증감률, 합계출산율, 재정자립도, 지역내총생산, 사업체 종사자 수 증감 등 사회·경제적 지표를 종합해 산정합니다.앞서 행안부는 내년부터 지방 정책사업에 대한 국비 지원을 차등 적용하기 위해 전국 229개 시·군·구를 우대 수준에 따라 1∼4권역으로 구분했습니다.우대 수준은 1권역이 가장 낮고 4권역이 가장 높은데, 옹진군은 3권역으로 분류됐습니다.서해 100여 개 섬으로만 구성된 옹진군은 행정 편의를 위해 군청이 인천 육지의 미추홀구에 있기 때문에 현행 기준으로는 개별 섬 지역의 실제 교통 여건이 제대로 반영되지 않는다는 입장입니다.서해 최북단 옹진군 백령도(백령면)의 경우 해상 거리(210㎞)와 도로 거리(50㎞)를 합친 총거리가 260㎞로, 옹진군청 기준 거리(41㎞)보다 무려 219㎞가 길습니다.옹진군은 또 북한 접경지역이자 인구감소지역인 점도 고려해 4권역으로 재조정할 것을 요청했습니다.장 군수는 "옹진군은 국가안보의 최전방에 놓여 있음에도 서울과 가까운 수도권이라는 이유로 지역 여건이 지방우대지수에 제대로 반영되지 않아 제도 개선이 시급하다"고 말했습니다.(사진=인천시 옹진군 제공, 연합뉴스)