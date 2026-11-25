▲ 왼쪽부터 신경자 구글 총괄, 허구연 KBO 총재

구글이 한국야구위원회(KBO)와 손잡고 구글 검색 인공지능(AI) 모드와 AI 어시스턴트 제미나이를 활용해 국내 프로야구팬들의 정보 탐색과 참여 경험을 혁신합니다.구글과 KBO는 25일 서울 강남구 야구회관빌딩에서 허구연 KBO 총재와 신경자 구글 아태지역 플랫폼 디바이스 마케팅 총괄 등이 참석한 가운데 2027 KBO 리그 공식 검색 파트너십 협약식을 열었습니다.이번 계약은 2027년 시즌을 대상으로 하며, 경기 중계권이나 타 플랫폼 연동과는 무관하게 구글 검색과 제미나이 두 서비스에 초점을 맞췄습니다.협약식 후 진행된 브리핑에서 윤예나 구글코리아 마케팅 총괄은 두 AI 서비스의 역할을 분명히 구분했습니다.KBO와의 협약에 따라 구글 검색은 AI 개요와 AI 모드에서 "오늘 누가 이겼나" 같은 단편적 결과를 넘어 "어떻게, 왜 이겼나" 등 맥락을 정리하고 후속 질문으로 깊이 탐색하도록 돕습니다.제미나이는 생성형·창의적 강점을 살려 팬들이 경기를 지켜보는 데 그치지 않고 직접 참여하고 즐길 수 있는 경험을 제공하는 데 주력합니다.구글은 이를 위해 글로벌 제품 엔지니어 팀과 협업해 KBO 맞춤형 검색 결과 고도화 작업에 착수했습니다.윤 총괄은 "구글에서 미국 메이저리그(MLB)를 검색하면 선수 프로필과 커리어 하이라이트, 시즌별 기록과 맥락이 직관적으로 정리돼 나온다"며 "당장 내년에 100% 구현되지는 않더라도 KBO 팬들 역시 그에 준하는 친숙하고 풍성한 검색 결과를 받아볼 수 있도록 개발 중"이라고 설명했습니다.양사는 2027년 시즌 흐름에 맞춰 세 차례 핵심 이벤트를 전개할 예정입니다.3월 개막전에는 10개 구단의 역사와 서사를 팬들이 실제 구글에 검색한 질문과 구글 트렌드 데이터로 풀어내 새 시즌을 기념하고, 6∼7월 올스타전에서는 제미나이와 구글 검색을 결합한 팬 참여 프로그램을 선보입니다.가을야구인 포스트시즌에는 경기 기록과 전망, 흐름의 맥락을 AI 모드로 깊이 있게 제공할 계획입니다.시즌 내내 정규시즌 생중계 화면과 KBO 공식 유튜브나 인스타그램 등에서 구글 검색과 제미나이를 연계해 시청 중 선수와 구단 정보를 쉽게 찾도록 지원하고, 스프링캠프와 유소년 야구 육성 등을 담은 오리지널 콘텐츠도 공동 제작합니다.국내 팬덤을 기반으로 하면서도 향후 방한 외국인 관광객과 해외 팬들이 한국 야구와 구장 정보를 접하는 창구로도 구글 검색과 제미나이를 확장할 수 있을 것으로 구글은 내다봤습니다.구글이 국내 첫 프로스포츠 파트너로 KBO를 선택한 배경으로는 방대한 경기 데이터와 기술 혁신, 젊은 팬덤이 꼽혔습니다.윤 총괄은 "KBO는 2025년 시즌 사상 첫 1천231만 명 관중과 82.9%의 좌석 점유율을 기록했고 세계 최상위 리그 중 처음으로 자동투구판정시스템(ABS)을 전 경기 도입하는 등 기술로 더 나은 경험을 만든다는 점에서 구글과 닮았다"며 "2024년 올스타전 구매자의 약 60%가 20∼30대 여성일 만큼 팬덤도 빠르게 넓어지고 있다"고 말했습니다.이날 협약식에서 신경자 총괄은 1984년 한국시리즈 7차전을 직관했던 기억을 떠올리며 "예전에는 경기가 궁금하면 다음 날 신문을 기다려야 했지만 이제는 궁금한 순간 바로 답을 찾는 시대"라며 "투수와 포수가 한 구 한 구 호흡을 맞추듯 KBO와 협력해 야구팬들에게 새로운 정보 탐색 경험과 가치를 제공하겠다"고 밝혔습니다.허구연 총재는 "구글과의 협력을 통해 팬들이 KBO 리그의 다양한 매력을 더욱 쉽고 흥미롭게 발견하고 야구를 즐기는 경험을 한층 확장할 수 있기를 기대한다"고 강조했습니다.(사진=구글 제공, 연합뉴스)