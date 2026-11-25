▲ 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 308.52p(6.16%) 내린 4,697.51에 장을 마쳤다.

코스피가 오늘(25일) 6% 넘게 급락해 4,600대로 밀려났습니다.오늘 코스피 지수는 전장보다 308.52포인트(6.16%) 내린 4,697.51로 장을 마쳤습니다.종가 기준 지난 1월 13일(4,692.64) 이후 10개월여만 최저치입니다.이날 급락으로 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 경영 복귀에 따른 전날 상승분(297.49포인트, 6.32%)을 모두 반납했습니다.지수는 전장 대비 197.03포인트(3.94%) 내린 4,809.00으로 출발해 하락세가 강해졌습니다.개장 8분 만에 코스피 '매도 사이드카' (프로그램매도호가 일시효력정지)가 발동됐습니다.오후 들어 장중 저점을 낮춰갔고, 한때 6.66% 내린 4,672.55까지 떨어졌습니다.코스닥 지수는 전장보다 15.24포인트(2.29%) 내린 650.64로 장을 마쳤습니다.(사진=연합뉴스)