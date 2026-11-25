작년 수능 직전 법학적성시험 만점자 고 이진우 씨에게 과외를 해줬다고 주장한 인물이 경찰이 출석했습니다.



오늘(25일) 오후 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 청사에 도착한 A 씨는 "고인의 명복을 빈다"고 말한 뒤, "하지만 죽음이 범죄의 도주처가 돼서는 안 된다. 그리고 자살이 성역이 돼서도 안 된다"고 말했습니다.



그러면서 "공소권이 없다고 해서 진실을 묻어서도 안 된다. 그렇기에 오늘 이 자리에 나왔다"고 덧붙였습니다.



A 씨는 앞서 고려대 온라인 커뮤니티에 올린 글을 통해 작년 11월 2026학년도 수능 사흘 전 이 씨에게 '생명과학Ⅱ' 등 과목 과외 수업 했다고 주장한 인물입니다.



그는 이 씨가 해당 과목에 대한 기초적인 개념을 몰랐으며, 문제지 속 그림을 글로 설명하는 방법을 질문했다고 주장했습니다.



이 씨는 사흘 이후 치러진 수능에서 생명과학Ⅱ 과목에서 한 문제를 틀리고, 나머지 과목에서 만점을 받아 서울대 치의학과에 입학했습니다.



이 씨에 대한 사기 등의 혐의가 담긴 고발장을 접수하고 수능과 리트 시험에서의 부정행위 여부 등을 수사 중인 금융범죄수사대는 A 씨를 상대로 이 씨에게 과외를 해준 경위와 과외 당시 이 씨가 부정행위 계획 등을 밝혔는지 조사할 것으로 보입니다.



앞서 지난 23일 이 씨의 유족을 불러 면담한 경찰은 이 씨가 사용하던 전자기기 등을 확보해 공범이 있는지 등도 파악할 것으로 보입니다.



금수대는 또 이 씨가 자신의 리트 시험지와 수능 성적표를 공개했던 유튜브 채널 '미미미누'의 영상도 확보해 조사하고 있습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)