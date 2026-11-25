젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 불륜 관계였던 앨리스 황(중국명 황러·黃樂)이 중국 정보기관에 실제로 정보를 넘겼다는 미 정보당국의 보고가 나왔습니다.



뉴욕타임스(NYT)는 미 정보당국이 이 같은 내용을 의회에 보고했다고 현지 시간 24일 보도했습니다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 황 CEO의 엔비디아 복귀를 공개적으로 옹호한 지 하루 만에 앨리스 황의 '중국 스파이 의혹'이 수면 위로 드러난 것입니다.



NYT는 연방수사국(FBI)·중앙정보국(CIA) 등 수사·정보당국 관계자들이 미 의회 상·하원 정보위원회에 이른바 '엔비디아 스캔들' 관련 정보를 보고했다고 전했습니다.



당국자들은 이 자리에서 앨리스 황이 젠슨 황과 불륜 관계를 맺은 뒤 중국 국가안전부에 정보를 넘긴 것은 사실이라고 밝혔습니다.



다만 앨리스 황이 국가안전부의 지시로 젠슨 황과의 관계를 시작했다는 증거는 없었다고 설명했습니다.



또, 앨리스 황이 임원으로 재직한 회사 메가스피드에서 구체적으로 어떤 역할을 했는지도 아직 완전히 파악하지 못했다고 덧붙였습니다.



메가스피드는 엔비디아의 첨단 반도체 칩을 대량으로 확보한 뒤 이 중 일부를 중국으로 밀반입했다는 의혹을 받고 있습니다.



미 정보당국은 앨리스 황의 남편으로 알려진 동업자 캉웨이 역시 중국 정보기관과 협력했다는 정황을 확보했다고 의회에 보고했습니다.



당국자들은 캉웨이가 "(앨리스 황보다) 더 중요한 인물"이라고 언급했습니다.



또, 캉웨이가 적어도 한때 중국 국가안전부 정보원을 지내면서 중국 측과 '중대한' 접촉을 이어왔다고 보고한 것으로 전해졌습니다.



그러나 이번 브리핑은 개괄적인 정보 보고에 그쳤습니다.



NYT는 정보당국이 앨리스 황에 대해 수집한 가장 민감한 정보는 보고 내용에 포함되지 않았다고 전했습니다.



지난 3월 30일 마코 루비오 미 국무장관의 감독하에 작성된 것으로 알려진 엔비디아 스캔들 관련 극비 메모도 이번 보고에서 다뤄지지 않았습니다.



의회 정보위는 정보당국에 이 메모의 사본을 요청한 것으로 알려졌습니다.



이번 정보위 보고는 트럼프 대통령이 젠슨 황 엔비디아 CEO의 복귀를 공개적으로 옹호한 직후 이뤄져 특히 눈길을 끌었습니다.



트럼프 대통령은 현지 시간 23일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 황 CEO의 복귀가 "올바르고 타당한 결정"이라며 반겼습니다.



이어 "미국 정부는 젠슨의 복귀가 국가 안보에 위험을 초래한다고 볼 이유가 없다"고 주장했습니다.



그러나 NYT는 트럼프 대통령이 황 CEO의 내연녀인 앨리스 황과 중국 정보기관의 연루 가능성에 대해 최소 두 차례 보고를 받았다고 지적했습니다.



미 의회 역시 황 CEO에 대해 강도 높은 조사를 예고하고 있습니다.



이 과정에서 황 CEO가 중국의 반도체 칩 밀반입 의혹에 연루된 사실이 드러날 경우 더 큰 논란이 이어질 것으로 보입니다.