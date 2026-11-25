▲ 앨리스 황과 젠슨 황

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대이자 중국 스파이 의심을 받는 앨리스 황(중국명 황러)이 일본 오사카에 회사를 설립한 것으로 드러났다고 주간지 슈칸분슌이 보도했습니다.슈칸분슌은 내일 발매되는 26일자 주간지 기사에서 일본에 거주하는 앨리스 황의 지인을 인용해 지난 10년 동안 앨리스 황이 여러 차례 일본을 방문했으며 회사를 세웠다고 전했습니다.앨리스 황이 세운 회사는 이 지인의 친척을 대표로 해서 지난해 10월 30일자로 설립된 것으로 전해졌습니다.상업·법인 등기부에 따르면 회사명에는 '메가스피드'라는 이름이 들어가고, 자본금은 500만 엔(4천212만 원)입니다.본점 소재지는 오사카시 업무지구이며, 사업 목적란에는 '데이터센터' 등의 문구가 적혀 있다고 슈칸분슌은 전했습니다.일종의 페이퍼컴퍼니를 설립해 반도체 반출 거점으로 삼으려 했을 수 있다는 가능성이 제기되나, 이 법인이 실제 어떤 사업을 하는지는 알려지지 않았습니다.지인은 슈칸분슌에 "(앨리스 황이) 일본을 방문했을 때 통역을 부탁받았다. 2024년에는 '일본에서 무역회사를 만들고 싶다'고 했다"며 "무엇을 도와주면 되냐고 물어도 자세한 내용은 알려주지 않았다"고 말했습니다.그는 "지금은 앨리스 황과의 연락이 끊겼다"고 했습니다.앨리스 황은 중국 정보기관의 지시를 받고 황 CEO에 접근해 중국 수출이 금지된 엔비디아 칩을 몰래 중국으로 반입했다는 의혹을 받고 있습니다.앞서 요미우리신문도 중국 매체 차이신을 인용해 앨리스 황이 지난해 3월 도쿄 지요다구 고지마치에 데이터센터 기업인 '넥스파워 재팬'을 설립했으며, 같은 해 6월 이 기업을 통해 1천만 위안(약 20억 원)을 출자해 중국 상하이에 또 다른 데이터센터 기업을 세운 것으로 알려졌다고 보도했습니다.이에 대해서도 앨리스 황이 일본을 '수출 우회로'로 삼으려 했던 것 아니냐는 해석이 나왔습니다.