배우 고수가 15년 만에 로맨스 장르로 돌아온 벅찬 소감과 함께 색다른 '어른 남자'의 매력을 예고했다.



25일 오후 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 진행된 새 수목드라마 '나인 투 식스'(극본 최지오, 연출 이형민·오송희) 제작발표회에서 고수는 오랜만에 로맨스물로 돌아온 소회를 밝혔다.



고수는 "오랜만에 로맨스로 돌아와 너무 좋다"며 "오피스 로맨틱 코미디는 그 시대상을 반영한다고 생각한다. 요즘 회사에서 부하직원들이 선호하는 상사의 모습은 어떤지, 어떻게 하면 살아남고 사랑받을 수 있을지 감독님과 치열하게 고민하며 캐릭터를 그렸다"고 전했다.



'나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 '온앤오프 워러밸' 로맨스다. 박민영이 연기하는 여주인공 강이지는 다정함과 솔직함으로 무장한 햇살 인턴 한선우(육성재 분)와 여유로움과 카리스마가 넘치는 엘리트 본부장 박현태(고수 분) 사이에서 설레는 삼각 로맨스를 그린다. 박민영은 다정한 한선우 역의 육성재를 '햇살 남주'라고, 은은한 매력의 박현태 역의 고수를 '달빛 남주'라 지칭했다.



'달빛 남주'라는 수식어에 대해 고수는 "처음엔 잘 몰랐는데 생각해 보니 박현태는 은은하고 부드러운 매력이 있는 남자"라고 만족감을 드러냈다.



박민영은 "고수 오빠는 멀리서 걸어오기만 해도 스태프 모두가 '우아, 로맨스다'라고 감탄할 정도로 눈빛 자체가 멜로"라며 "저도 어렸을 적 오빠의 드라마를 보고 자라 많이 기대했는데, 실제 현장에서도 정말 멋있으셨다. 오빠와는 어른들의 케미가 있을 거 같다"라고 말했다.



육성재는 "선배님이 너무 훤칠하고 미남인데, 남자가 봐도 빨려 들어가는 눈빛이 있다. '그냥 이지와 현태가 잘 됐으면 좋겠다'는 생각이 들 정도였다"며 로맨스 장르 속 선배 고수의 매력을 짚었다.



이형민 감독은 캐스팅 비화에 대해 "과거 미니시리즈를 연출할 때부터 꼭 함께하고 싶었던 배우인데, 당시엔 고수 씨의 스케줄이 바빠 불발됐었다"며 "이번에 말보다 느낌과 눈빛으로 감정을 표현할 수 있는 멋진 연상남을 찾다 고수 씨를 떠올렸다. 흔쾌히 출연해 줘서 너무 고맙다"고 깊은 신뢰를 표했다.



'나인 투 식스'는 25일 밤 9시 첫 방송된다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)