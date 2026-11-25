배우 육성재가 턱 부상으로 봉합 치료를 받고 마스크를 착용한 채 드라마 제작발표회에 참석했다.



25일 오후 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 열린 새 수목드라마 '나인 투 식스'(극본 최지오, 연출 이형민·오송희) 제작발표회에 육성재는 흰색 마스크를 쓴 채 등장했다.



육성재는 전날 자신의 SNS를 통해 "집에서 휴식 중 기립성 저혈압으로 인해 넘어지면서 턱을 다쳐 봉합 치료를 받았다"며 제작발표회에서 마스크를 착용할 계획을 밝힌 바 있다.



이날 육성재는 "기립성 저혈압이 정말 무섭더라. 여러분도 자리에서 천천히 일어나시길 바란다"며 "본의 아니게 사고를 당했지만 빠르게 회복하고 흉터 치료도 잘해서 멋있는 모습으로 찾아뵙겠다"고 팬들을 안심시켰다.



'나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 '온앤오프 워러밸' 로맨스다. 육성재는 솔직함과 다정함으로 무장한 인턴 한선우 역으로 직진 연하남의 매력을 발산할 예정이다.



육성재는 "선우는 무겁거나 트러블이 생긴 상황에서도 햇살을 비추듯 따뜻하게 해결해 나가는 다정다감한 F 성향의 캐릭터"라며 "제 실제 성격과는 조금 다른데, 현장에서 '햇살 남주'라 불렸다"고 너스레를 떨었다.



선배 박민영, 고수와 호흡을 맞춘 소감도 밝혔다. 그는 "민영 선배가 '데뷔 연차도 5년밖에 차이 안 나는데 언제까지 신인인 척할 거냐'고 하시더라"며 "제가 데뷔 16년 차인 만큼 선배님들 앞에서 긴장해 실수하기보다 제 몫을 다하려 집중했다"고 전했다.



특히 라이벌 구도를 이루는 고수에 대해서는 "눈빛이 너무 매혹적이라 남자가 봐도 빨려 들어갈 것 같았다. 순간 대사를 잊고 '그냥 둘이 잘됐으면 좋겠다'는 생각이 들 정도였다"고 재치 있게 말했다.



'나인 투 식스'는 25일 밤 9시 첫 방송된다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)