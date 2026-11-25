[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 성치훈 전 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 손석민 SBS 논설위원
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● 與 끝나지 않는 갈등~● "동네 애들 막싸움"
성치훈 / 전 더불어민주당 부대변인
"최민희 징계 확실해야…명분 명확해"
"정청래, 중진 의원 중재 노력 무시해선 안 돼"
윤희석 / 전 국민의힘 대변인
"정청래, 감정 많이 상한 상태…갈등 봉합 의미 있나"
"김민석·정청래 공천권 염두한 싸움으로 봐야"
"김민석·정청래, 여당 책임 잘 느껴야"
손석민 / SBS 논설위원
"정청래, '깃발 들겠다' 발언은 '투쟁' 의미"
"정청래, 2028년 총선 지향하고 있어"
"민생 외면하고 당내에서 그들만의 싸움하는 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 끝나지 않는 민주 갈등…다시 날 세운 친청 3인방
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