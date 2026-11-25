▲ 추미애 경기도지사가 24일 경기도소방재난본부 대강당에서 열린 '제2회 경기소방 119메모리얼데이'에서 추모사를 하고 있다.

경기도가 내년에 소방차량 보강 등에 도비를 추가 투입하기로 하는 등 소방 예산을 올해보다 300억 원 이상 증액한 것으로 나타났습니다.24일 경기도가 도의회에 제출한 내년도 본예산안에 따르면 소방안전 기타특별회계 세출예산이 1조 5천966억 7천800만 원으로 올해 1조 5천655억 2천100만 원보다 311억 5천700만 원(2%) 증가했습니다.주요 증액사업을 보면 소방차량 21대 보강에 도비 90억 9천800만 원을 편성해 올해 2억 9천800만 원에서 88억 원이 늘어났습니다.차량 유형은 다목적펌프차 4대, 중형펌프차 6대, 대형물탱크차 5대, 대형구조공작차 3대, 중형구조버스 2대, 소형장비운반차 1대 등입니다.소방차량 보강은 주로 정부의 소방안전교부세로 충당하지만, 내년에 교부세가 감액될 예정이라 도비를 대거 투입하기로 했습니다.119구급대 지원의 경우 정부의 응급의료기금과 도비가 함께 사용되는데 올해 60억 3천600만 원에서 내년 115억 5천100만 원으로 55억 1천500만 원이 증액됐습니다.구급차량 교체 수량이 올해 43대에서 내년 64대로 늘어나는 데 따른 것으로 그만큼 도비 분담액도 확대됐습니다.소방항공대 운영도 유류 단가 상승과 부품 수입 및 외주 정비비 증가를 감안해 올해 36억 3천200만 원에서 내년 55억 4천900만 원으로 19억 1천700만 원 늘려 잡았습니다.또, 신규임용자 채용이 올해 367명에서 내년 400명으로 늘어나며 소방공무원 제복 지급 비용도 올해 7억 9천400만 원에서 내년 13억 8천200만 원으로 5억 8천800만 원 증액됐습니다.순직공무원 추모행사인 '119메모리얼데이' 행사의 경우 재정난을 이유로 올해 1억 원이 전액 삭감됐지만 내년에는 2억 원을 편성했습니다.경기도소방재난본부 관계자는 "추미애 경기도지사가 지난달 메모리얼데이 행사에 참여해 소방공무원의 안전대책 강화와 처우 개선을 약속했는데 경기도에서 관련 분야에 도비 상당액을 배정하며 전체 소방예산이 늘어났다"고 말했습니다.(사진=경기도청 제공, 연합뉴스)