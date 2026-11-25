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배우 박민영이 '오피스 로맨스 퀸'의 저력을 다시 한번 입증할 준비를 마쳤다.25일 오후 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 열린 새 수목드라마 '나인 투 식스'(극본 최지오, 연출 이형민·오송희) 제작발표회에는 이형민 감독을 비롯해 배우 박민영, 육성재, 고수가 참석했다.'나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 '온앤오프 워러밸' 로맨스다.일에는 완벽하지만 사랑에는 서툰 워커홀릭 법무팀 차장 강이지 역을 맡은 박민영은 "유독 오피스물과 인연이 잘 맞는다. 이번엔 제 나이에 맞는 차장 직급을 맡아 쉬울 줄 알았는데, 활동 반경도 커지고 해야 할 몫이 많아 전혀 쉽지 않았다"며 "냉철하고 차갑지만 순수한 면모도 지닌 캐릭터를 그려냈다"고 설명했다.박민영이 연기하는 강이지는 다정함과 솔직함으로 무장한 햇살 인턴 한선우(육성재 분)와 여유로움과 카리스마가 넘치는 엘리트 본부장 박현태(고수 분) 사이에서 설레는 삼각 로맨스를 그린다. 박민영은 다정한 한선우 역의 육성재를 '햇살 남주'라고, 은은한 매력의 박현태 역의 고수를 '달빛 남주'라 지칭했다.박민영은 "고수 오빠는 멀리서 걸어오기만 해도 스태프 모두가 '우아, 로맨스다'라고 감탄할 정도로 눈빛 자체가 멜로"라며 "저도 어렸을 적 오빠의 드라마를 보고 자라 많이 기대했는데, 실제 현장에서도 정말 멋있으셨다. 오빠와는 어른들의 케미가 있을 거 같다"라고 말했다.이어 "육성재 씨는 카메라 앞에서 자유롭게 연기를 잘하는 배우라 꼭 한 번 같이 연기해 보고 싶었던 배우"였다며 "장난도 잘 치고 코드가 잘 맞아 또 다른 설렘이 있었다. 거기서 오는 연하남과 연상녀의 케미가 있어, 즐겁게 연기했다"라고 설명했다.그러면서 박민영은 "실제로 둘 다에게 설렜다"고 웃어 보이며 "보시는 분들도, 선택하기 어려우실 것"이라 자신했다.시청률 공약도 내걸었다. 박민영은 "오랜만에 SBS에서 선보이는 수목드라마인 만큼, 시청률 9.6%는 힘드니 6.9%를 달성하면 세 사람이 3인조 혼성그룹을 결성해 노래를 부르겠다"고 약속했고, 이형민 감독 역시 "그럼 제가 뮤직비디오를 찍겠다"고 거들어 현장을 웃음바다로 만들었다.'나인 투 식스'는 25일 밤 9시 첫 방송된다.[사진=백승철 기자]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)