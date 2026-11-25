▲ 2027학년도 대학수학능력시험을 사흘 앞둔 지난 16일 세종시의 한 인쇄공장에서 수능 문제지와 답안지가 전국 시·도 교육청으로 배송되기 위해 차량에 옮겨지고 있는 모습

정부가 대학수학능력시험(수능) 부정행위에 관한 사후 조사를 위해 수능 시험지 보관 기간을 5년으로 연장할 수 있도록 관련 규정 개정을 추진하고 있는 가운데, 강원 지역에서는 작년 수능 시험지가 모두 폐기된 것으로 확인됐습니다.강원도교육청은 춘천·원주·강릉·동해·속초 양양 등 도내 5개 시험지구에 보관 중이던 작년 수능 시험지 10만 8천181부가 올해 수능 전 모두 파쇄됐다고 밝혔습니다.이는 응시자와 결시자, 시험 편의 제공 대상자의 문제지와 여분 문제지를 모두 포함한 부수입니다.국어, 수학, 영어, 한국사 영역은 홀수형과 짝수형 문제지로 구성돼 있고, 탐구 영역 선택으로 인해 실제 응시자에게 제공된 문제지보다 더 많은 문제지가 보관돼 있었습니다.도교육청은 각 시험장에 시험지를 보관하면 학교의 관리 부담이 커지고 보안도 비교적 허술할 수 있다고 판단했습니다.이에 작년 수능을 마친 뒤 시험지를 5개 시험지구(각 교육지원청)로 다시 모아 보관해 왔습니다.그러던 중 올해 수능 시험지를 받아 보관할 장소를 마련하기 위해 작년 시험지를 모두 파쇄한 것으로 조사됐습니다.현행 규정상 수능 시험지 보관 기간은 1년입니다.수능 시험이 치러진 학교는 의무적으로 1년간 시험지를 보관해야 하며, 1년이 지나면 자율적으로 폐기합니다.폐기 기한은 따로 없습니다.강원 일부 지역은 작년 시험지를 1년간 보관하지 않고 그 이전에 폐기한 것으로 알려졌습니다.도교육청 관계자는 "시험지 보관 기한을 지키지 않은 것은 명백한 잘못"이라며 "새로 마련될 정부 지침을 준수하고자 별도의 장소를 마련하거나, 다른 시도교육청처럼 학교 내 안전한 공간에 보관할 수 있는 대책을 마련할 예정"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)