▲ 25일(현지시간) 호주 수도 캔버라에서 앤서니 앨버니지 호주 총리(오른쪽)와 매슈 웨일 솔로몬제도 총리가 양국 안보 조약에 서명한 뒤 악수하고 있다.

태평양 섬나라 중 대표적인 친중 국가로 꼽혀왔던 남태평양 솔로몬 제도가 자국 내에 중국을 비롯한 외국의 군사 기지 배치를 배제하는 등의 내용을 담은 안보 조약을 호주와 체결했습니다.솔로몬 제도는 또 중국과의 기존 안보 협정도 중단하기로 한 것으로 알려져 태평양에서 중국의 영향력 확대에 제동이 걸릴 것으로 보입니다.현지시각 25일 앤서니 앨버니지 호주 총리와 매슈 웨일 솔로몬 제도 총리는 호주 캔버라에서 만나 안보조약에 서명했습니다.이번 조약을 통해 솔로몬 제도는 호주를 '주요 안보 파트너'로 삼고 자국 내에 외국 군사 기지나 치안 기지를 두지 않겠다고 명시했습니다.또 공항·항만·에너지·통신 등의 분야를 포괄하는 솔로몬 제도의 민감한 인프라를 군사화하지 않고 외부 간섭이나 무단 접근으로부터 보호하겠다는 내용도 담겼습니다.솔로몬 제도는 안보와 관련해 호주·뉴질랜드 등이 속한 태평양도서국포럼(PIF)과 협력하고 PIF 외의 국가들과 안보 협력 또는 핵심 인프라에 관한 계약을 체결할 경우 호주와 사전에 협의하기로 했습니다.호주는 또 솔로몬 제도의 인프라와 치안, 교육, 보건, 재생에너지, 자원, 기후변화 대응, 국부펀드 운용을 지원하기로 했습니다.앨버니지 총리는 공동 기자회견에서 이번 조약으로 양국 관계가 "전례 없는 수준으로, 그 어느 때보다 강력한 단계로" 격상됐다면서 웨일 총리가 용기 있는 리더십을 보여줬다고 평가했습니다.또 "태평양 지역의 안보는 태평양 국가들 스스로의 책임"이라고 덧붙였습니다.웨일 총리는 "아시다시피 솔로몬 제도는 지난 몇 년간 이 지역에서 불확실성과 의구심을 불러일으키는 요인이었다"라면서 "그런 시절은 이제 끝났다. 완전히 지나간 일이다. 우리는 다시는 그런 상황으로 돌아가고 싶지 않다"고 강조했습니다.앞서 2022년 솔로몬 제도는 중국 군·경찰 병력의 자국 파견을 허용하는 것으로 알려진 비밀 안보 협정을 중국과 체결, 미국·호주를 비롯한 태평양 일대의 서방 국가들을 충격에 빠뜨린 바 있습니다.하지만 이번 호주와의 협정으로 중국 병력의 솔로몬 제도 진출 우려가 사라지게 됐습니다.또 중국이 일대일로(중국-중앙아시아-유럽을 연결하는 육상·해상 실크로드) 사업을 통해 주도권을 행사해 온 솔로몬 제도의 도로·교량 등 인프라 사업도 중국 손을 떠나게 될 것으로 보입니다.게다가 호주 매체 등에 따르면 솔로몬 제도는 최근 중국 측에 내년 4월로 5년 만기를 맞는 중국과의 안보 협정을 갱신할 의사가 없다고 통보한 것으로 알려졌습니다.이에 대해 웨일 총리는 "안타깝게도 중국과의 조약에는 비밀 유지 조항이 있다"면서 "그 문제에 대해서는 말할 수 없다. 우리는 현재 중국과 논의를 진행 중"이라고 언급했습니다.지난 5월 집권한 웨일 총리는 마나세 소가바레 전 총리(2019∼2024년 재임) 시절 진행된 중국과의 안보 조약 체결 등 친중 정책을 되돌리기 위해 애써 왔습니다.또 그간 중국의 태평양 영향력 확대에 맞서 투발루, 나우루, 파푸아뉴기니, 바누아투, 피지 등과 줄줄이 안보 협정을 맺은 앨버니지 정부도 이번 협정으로 중요한 외교적 승리를 거뒀다고 로이터·블룸버그 통신 등이 평가했습니다.이와 관련해 전날 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 솔로몬 제도가 중국과의 안보 협정을 종료하기로 했느냐는 기자 질문에 "중국은 솔로몬 제도와 관계를 발전시키면서 항상 상호 존중과 평등의 원칙을 따르고 있다"면서 직접적인 답변을 피했습니다.이어 "중국과 솔로몬 제도 등 태평양 섬나라들 간의 협력에는 지정학적 경쟁이나 진영 간 대립 같은 요소는 전혀 없다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)