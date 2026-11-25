▲ 일본 해상보안청(해경) 경비함 (자료화면)

일본 정부가 중국 해군과 해경이 연계한 군사 활동 확대를 경계하는 상황에서 자국의 해경 경비력 확충에 매진할 방침이라고 니혼게이자이신문이 오늘(25일) 보도했습니다.일본 정부는 조만간 총리 주재 각의(국무회의)에서 '해상보안 역량 강화에 관한 방침'을 4년 만에 개정해 일본이 실효 지배하고 중국도 영유권을 주장하는 센카쿠 제도에서의 즉각 대응 방침 등을 마련할 것으로 전망됩니다.또 핵심 방위 전략을 담아 연내 개정할 예정인 안보 관련 3문서에도 해상보안 능력 강화를 담을 방침입니다.특히 해상 경비를 맡는 해상보안청 역량 강화가 일본 정부의 과제로 떠오르고 있습니다.일본 국가안보국은 지난 9월 열린 안보 관련 3문서 개정을 위한 전문가 회의에서 중국 해경의 역량이 강화되고 활동이 늘어나는 데 반해 일본 해상보안청은 순시선 등 장비가 노후화됐고 인력 부족 문제도 심각하다고 주장했습니다.중국의 해안경비대인 해경국이 2018년에는 공산당 중앙군사위원회 지휘 아래 들어가며 해군에서 퇴역한 구축함과 호위함을 넘겨받고 대형 선박에 기관포를 설치하는 등 '해군화'하고 있다는 것이 일본 측의 위기의식입니다.일본 정부에 따르면 지난해 12월 기준 중국 해경국 소속 1천 톤급 이상 선박은 175척으로 약 10년 만에 49척이 늘어났습니다.반면 일본 해양보안청이 보유한 비슷한 규모의 순시선은 79척으로 같은 기간 17척 느는 데 그쳤습니다.이에 일본 정부는 해안보안청에 대형 순시선과 무인기를 확충해 중국 해경의 역량 강화에 대응하고 인구 감소와 처우 문제 등으로 봉착한 해상보안관 인력 감소 문제에도 대처한다는 방침을 세웠습니다.닛케이는 해상보안청이 중국 해경의 위압적인 행동을 수습하지 못하면 해상 자위대가 출동할 수밖에 없는 상황이 되고 이는 중국 해군이 나설 구실을 제공, 대규모 충돌로 이어질 위험이 있다고 썼습니다.한편, 해상보안청뿐 아니라 자위대 자위관 수도 정원의 10%가량을 채우지 못하고 지원자가 점점 줄어드는 상황에서 일본 방위성이 자위관 정원을 감축하는 방안을 검토한다고 닛케이가 전했습니다.지휘 기능에 인공지능(AI)을 도입해 필요한 자위관 수를 줄인다는 계획인데, 여당 내부 등에서 자위관 정원 감축에 신중해야 한다는 의견도 나왔습니다.일본 자위관 수는 2024년도 약 22만 명에서 2035년도에는 18만 명 정도로 줄어들 것으로 추산되고 있습니다.(사진=연합뉴스)