[SBS 뉴스브리핑]



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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 오준 전 유엔대사

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● 이슈대담



오준 / 전 UN주재 한국대사

"미·중·러 세 정상, 역사적 상징성 의식해 회담 추진"

"내용 없는 공동성명…공통된 입장 많지 않아"

"제국주의 외교 시대 아냐…한국 배제한 외교 어려울 것"

"트럼프, 자신의 역할 부각이 우선…즉흥적이지만 예측 가능"

"'유엔 개혁' 보통 얘기하는 개혁하고 결 달라"

"외교에서 의전 부각되지만, 결과 좌지우지 안 해"

"현시점에서 북미 정상회담 성사 가능성 낮아"

"'북미 정상회담' 최초 아냐…플러스알파 필요해"

"북한 제재 하에서 버티는 데 '도움줄' 두 개 생겨"

"북한, 비핵화 없이 제재 벗어나기 어려워"

"북핵 비싸게 파는 것도 방법"

"'동맹파·자주파' 잡음, 국익 차원에서 봐야"

"대미 외교, 구조적 변화·일시적 압박 함께 생각해야"

"중장기적 국익 항상 생각해야"

"실용외교 좋지만, 단기적인 외교 집착 우려"



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