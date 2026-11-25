▲ 송도 골든하버공원 테마공간 계획

인천항만공사(IPA)는 인천시 연수구 송도동 골든하버공원을 개선하기 위한 기본·실시설계 용역을 내년 4월 마칠 계획이라고 오늘(25일) 밝혔습니다.IPA는 용역 준공 이후 주민설명회와 '장애물 없는 생활환경'(BF) 예비인증 절차를 거쳐 송도국제도시 내 다른 공원 수준에 맞춰 공원을 재조성하고, 2028년 하반기 개장할 예정입니다.구체적으로 '해안경관 산책공원'이라는 콘셉트에 맞춰 4개 테마공간을 만든다는 구상입니다.테마공간은 국제여객터미널 관광객을 맞이하는 '커넥션', 인천대교와 서해를 조망하는 '파노라마', 놀이시설 위주의 '액티브' 등으로 꾸며집니다.또 길이 2.5㎞의 공원 특성을 살린 순환 산책로와 잔디광장, 테마정원터 등을 배치하고 판매동(식음료) 2개 동도 조성할 계획입니다.IPA 관계자는 "세부 구상은 주민설명회와 관계기관 협의 과정에서 바뀔 수 있다"며 "경제자유구역 지정 및 운영에 관한 특별법에 따라 골든하버 개발이익을 재투자할 예정"이라고 말했습니다.앞서 IPA는 2020년 6월 250억 원을 들여 인천항 국제여객터미널 인근에 13만 9천700㎡ 규모로 골든하버공원을 조성했으나, 인천경제자유구역청으로 관리 권한을 이관하지 못하면서 공원이 6년 넘게 폐쇄된 상탭니다.인천경제청은 이 공원이 국토계획법 도시계획시설상 공원으로 지정되지 않은 녹지이고, 편의시설도 없다며 이관을 거부했습니다.두 기관은 지난해 말 감사원 감사와 중재를 통해 해당 공원을 재조성 한 뒤 관리권을 이관하기로 했습니다.(사진=인천항만공사 제공, 연합뉴스)