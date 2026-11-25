[SBS 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 김성환 기후에너지환경부 장관

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● 인터뷰



김성환 / 기후에너지환경부 장관

탄소 감축 넘어 체질 전환 '한국형 녹색대전환(K-GX)'

기후부, '한국형 녹색대전환(K-GX) 전략' 글로벌 확산

'K-GX 전략' 향후 10년간 총 1천조 원 재원 투입

'기후테크' 녹색대전환 핵심 수단·미래 성장동력

기후테크 육성대책…SBS와 창업경연대회 '스파크업'

'스파크업' 12월 매주 토요일 오후 5시 SBS 방송



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▷ 박진호 / 앵커 : 기후 위기 대응은 이제 단순히 환경을 보호하는 차원을 넘어서 국가의 경제와 산업 경쟁력을 좌우하는 중요한 과제가 되고 있죠. 우리 정부도 탄소 감축을 새로운 경제 성장의 기회로 삼겠다는 한국형 녹색 대전환 전략, 이른바 K-GX를 추진하고 있는데요. 오늘 뉴스브리핑에는 김성환 기후에너지환경부 장관이 나오셨습니다. 장관님, 어서 오세요.



▶ 김성환 / 기후에너지환경부 장관 : 초대해 주셔서 감사합니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 감사합니다. 지금 산업부에서 에너지 정책이 넘어와서 또 새로 출범한 기후에너지환경부인데. 출범할 때도 여러 가지 의견들이 있었지만 초대 수장을 맡게 된 지 벌써 1년이 되셨습니다. 이게 좀 쉽지 않은 분야인데 지난 1년을 돌아보신다면 소회가 궁금한데요.



▶ 김성환 / 기후에너지환경부 장관 : 그러니까 기후 위기가 갈수록 심각해지는데 기후 정책 파트는 환경부에 있었고, 그것을 실행하는 수단은 산업부 쪽에 많이 있었거든요. 그러다 보니까 이게 엇박자가 나서 잘 진도가 안 나갔는데 전 세계적인 추세가 기후 정책과 실행 기능을 일치시켜서 기후 위기에 대한 대응도 하고, 소위 에너지 대전환이죠, 주로 석탄 발전이나 가스 발전을 줄이고 일종의 재생 중심으로 에너지를 대전환해야 하는 게 세계적인 추세라 그런 취지에 맞춰서 기후에너지환경부를 출범을 했는데. 지금은 비행기로 치자면 법률을 바꾸고 제도를 바꿔서 비행기가 막 활주로에서 이륙하기 직전이고요. 올해까지 제도를 정비하면 내년부터는 비행기가 떠서 실제로 많은 분야에서 그것이 국민들이 체감할 수 있는 변화들이 있을 것으로 예측됩니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 그동안 고생 많이 하셨지만 사실 환경 보호하고 지금 AI 시대에서 에너지 공급수요가 증가를 하면서, 이 두 가지 목표를 조화시키기가 상당히 난해한 과제일 거라는 생각이 드는데 어떠세요?



▶ 김성환 / 기후에너지환경부 장관 : 그러니까요. 지금은 일종의 파도가 한꺼번에 몰아치는데, 기후 위기 대응을 해야 하니까 석탄 발전은 줄여야 하고요, 재생은 늘려야 하고. 한편으로는 AI 시대에 반도체 공장은 빨리 더 지어야 하고, AI 데이터 센터도 만들어야 하고. 그러다 보니까 전력 수요는 대폭 늘어나고 있고요. 그러다 보니까 재생도 늘려야 하고, 거기에 원전도 일정하게 조화롭게 해야 하는 그런 에너지 대전환도 있는 데다가, 한편으로는 우리가 옆 나라의 중국 등하고는 거의 일대일로 산업 경쟁을 하고 있잖아요. 그러니까 전기료를 마냥 비싸게 하기 어려운 그런 측면이 있습니다. 우리가 지금 산업용 전기료가 kW당 180원인데요. 참고로 중국은 120원, 130원 하고 있어서 우리가 훨씬 비싼 전기를 쓰고 있습니다. 그러니까 전기료을 마냥 올리기도 어렵고 그런 요소들을 다 고려해서 에너지 정책을 펴야 하니까 여간 어려운 게 아닙니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 고민이 많으실 것 같습니다. 구체적인 질문을 좀 드리겠습니다. 며칠 전에 UN 기후변화협약 당사국총회 참석을 위해서 튀르키예 다녀오신 것으로 아는데 여기서 K-GX인가요, 한국형 녹색 대전환 전략, 이걸 전파하고 오셨다고 들었는데요. 설명을 좀 해 주시면 좋겠습니다.



▶ 김성환 / 기후에너지환경부 장관 : 한국형 녹색 대전환, 일명 'K-GX 전략'이라고 하는데요. 대통령 모시고 행사를 크게 했었습니다. 녹색으로 가는 게 과거의 무슨 타잔이나 부시맨이 활동했던 시대로 돌아갈 게 아니라, 에너지를 전환하는 것도 일종의 기술력 혁신을 통해서 더 나은 효율로 전환해야 하지 않습니까? 그래서 전력 부분은 재생에너지, 태양광, 풍력, 배터리, 원전 이렇게 해야 하고. 또 산업도 철강을 녹색 철강으로 바꾸고 수송 분야도 전기차로 바꾸고. 건물 분야도 이제는 가스가 아니라 전기 기반의 히트 펌프로 바꾸는 새로운 산업 전환을 통해서 일자리도 만들고 일종의 수출 산업화도 해야 하고, 이런 것을 통칭해서 '녹색 대전환'이라고 하는데.



▷ 박진호 / 앵커 : 그렇군요.



▶ 김성환 / 기후에너지환경부 장관 : 그래서 한국에 반도체만 있는 게 아니라 그런 녹색 대전환과 관련한 여러 가지 새로운 산업들을 더 활성화시키자는 전략입니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 그렇군요. 그러면 한국형 녹색 대전환, 세계로 이걸 확산시키겠다, 이런 비전도 장관께서 제시하신 것으로 아는데. 지금 국제사회의 관심과 반응은 어떻습니까?



▶ 김성환 / 기후에너지환경부 장관 : 아무래도 우리나라가 워낙 제조업 분야에서 경쟁력이 있지 않습니까? 그런데 그 제조업이 과거에는 대부분 다 사실상 화석 연료 기반의 제조업이었는데, 이거를 화석 연료에 더 이상 의존하지 않으면서도 새로운 재생에너지나 원전이나 이런 무탄소, 탈탄소 에너지원에 기반한 새로운 산업 전략을 세워야 하는데, 그런 제조업의 경쟁력을 갖고 있는 대표적인 나라가 한국 아니겠습니까? 그런데 한국이 이제는 화석 연료 기반이 아니라 새로운, 그러니까 철강 분야도 수소환원제철이라든지, 전기차라든지, 히트 펌프라든지, 태양광, 풍력 배터리라든지 또 거기에 기반할 수 있는 각종 전력망을 새로 깐다든지 이런 것은 한국이 얘기를 하니까. 한국이 현재도 제조업이 강한데 새로운 녹색 제조업으로 전체를 탈바꿈하면, 실제로 새로운 산업 체계를 이끌어 나갈 가능성이 높아 보인다, 우리도 그렇게 가 보자, 이런 분위기가 세계적으로 꽤 많이 형성돼 가고 있는 걸 느끼는데. 그래서 어떤 분은 한국의 K-팝보다 K-GX가 더 유명해질지도 모르겠다, 이런 얘기도 들은 바 있습니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 알겠습니다. 지금 국제사회 말씀하셨는데 사실 이게 국내에서도 제대로 뿌리를 내리는 게 중요해 보이는데요. 우리 기업들이 또 이런 변화에 잘 적응을 해야 할 것 같고요. 그래서 정부의 지원도 필요할 것 같은데요?



▶ 김성환 / 기후에너지환경부 장관 : 그렇습니다. 저희가 2035년까지 정부 재정으로 대략 한 200조, 또 금융을 통해서 한 800조 해서 대략 한 1,000조 정도의 재정과 금융 지원을 통해서 일종의 산업 대전환 과정에서 필요한 마중물을 제공하는 것으로 하고. 기업도 자체적으로 200조 이상을 투자해서 일종의 3대 메가 프로젝트가 한편으로 소위 AI 대전환, 약칭해서 AX라고 표현할 수 있는데 그 대전환과 그린 대전환, 양대 축이 같이 굴러갈 수 있도록 정부도 지원하고 기업도 움직이고 이렇게 할 예정으로 있습니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 그렇군요. 지난달에는 기후에너지환경부가 중기부와 함께 기후테크 혁신기업을 키우는 그런 대책을 발표하신 걸로 알고 있는데요. 이 기후테크 육성이 왜 중요한 건가요?



▶ 김성환 / 기후에너지환경부 장관 : 그러니까 이게 기후와 관련된 게 우리가 K-GX를 해 보니까, 주로 그게 대기업이 끌고 가는 그런 일인데, 결국 관련한 생태계의 중소기업이나 소위 벤처 스타트업이 같이 결합되지 않으면, 장기적인 성장의 새로운 생태계를 짜기가 어렵거든요. 그런 면에서 소위 기후와 관련한 여러 스타트업들, 벤처기업들을 함께 육성을 해야만 장기적으로 보면 국내의 혁신과 일자리를 전체적으로 키우는 데 도움이 된다고 해서. 중기부와 같이 소위 기후 테크기업을 적극 육성해 나가는 것도 한편으로 해야 할 일이라 그렇게 협업하고 있는 중입니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 그래서인가요, 새로운 기업을 발굴하고 창업을 돕는 그런 정책도 하고 계신 걸로 아는데. 지금 기후에너지환경부에서 주관하는 창업경연대회죠. '스파크업'이 그중 하나같은데, 이게 12월 5일부터인가요, 한 달 동안 저희 SBS를 통해서 만나 볼 수 있다고 하는데 어떤 프로그램입니까?



▶ 김성환 / 기후에너지환경부 장관 : 스타트업을 키우자고 하는 건데, 전기는 하다 보면 스파크가 있지 않습니까? 그래서 스타트업하고 약간 유사하게 해서 이름을.



▷ 박진호 / 앵커 : 시동을 거는 그런.



▶ 김성환 / 기후에너지환경부 장관 : (대회 이름을) '스파크업'이라고 했는데 여러 전력과 관련한 각종 스타트업들이 참여해서 경연하고, 거기에서 선발되면 한전에 기술지주회사도 만들어서 그런 여러 군데에서 집중적으로 지원도 하고. 이럴 수 있는 제도적 기반들이 많이 만들어져 있기 때문에, 그런 경연을 통해서 그러니까 이제 산업혁명 초기에 제임스 와트가 증기기관을 혁신할 때도 제임스 와트가 대기업이 아니었지 않습니까? 발전기를 만들었던 마이클 패러데이도 거의 혼자서 그런 일을 하신 건데. 그런 산업혁명 초기에 많은 혁신가들이 있었던 것처럼 지금 에너지 대전환 과정에서 많은 스타트업들이 스파크를 일으킬 수 있는 기회를 우리 SBS랑 함께 만들게 된 걸로 알고 있습니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 그렇군요. 우승자에게는 상금도 수여가 되고, 우수 참가자들에게는 창업 입주 지원도 제공된다. 기대가 됩니다. 저도 한번 방송 꼭 챙겨 보겠습니다. 그래서 스타트업을 주목하신 걸로 그렇게 알고 있겠습니다. 이런 정책들이 무엇보다 국민들 삶에 실질적 변화를 가져오는 게 중요해 보이는데, 지금 '스파크업' 외에 새로운 일자리를 만드는 것도 중요해 보이는데 여기에 대해서 기후부가 준비하고 있는 사업들이 궁금하고요. 그다음에 또 내년 예산에도 이게 반영이 돼야 할 텐데, 어떻게 돼 가고 있는지 궁금한데요.



▶ 김성환 / 기후에너지환경부 장관 : 그러니까 지금 AI 대전환도 진행이 되고 한편으로는 기후 위기 때문에 소위 녹색 대전환도 진행이 되고 있거든요. 우리 국민들 입장에서 어떤 일자리는 사라지고, 어떤 일자리는 계속될까, 이런 걱정들을 하시는데. 에너지 대전환 과정에서 AI가 늘어날수록 전력은 대폭 늘어날 거거든요. 그 전력도 이제는 석탄이나 LNG 기반이 아니고, 재생이나 원전과 같은 탈탄소 에너지원이 계속 늘어날 것이기 때문에. 그와 관련한 청년 일자리. 그러니까 예를 들면 지금 농촌별로 햇빛소득마을 같은 게 지금 대폭 늘어나고 있는데요. 햇빛소득마을의 농촌에 아무래도 어르신들이 많다 보니까, 이거를 하고는 싶은데 하기가 어려운 영역이 많아서 그런데 우리 청년들이 가서 햇빛소득마을을 새롭게 조직해 주고, 발전을 대행해 줄 수도 있고, 그런 햇빛을 생산하고 유통하는 일이라든지 이런 일들의 새로운 일자리들이 많이 생길 것으로 보고 있습니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 한국형 녹색 대전환 전략 그리고 '스파크업'. 아주 기대를 해 보겠습니다. 오늘 장관님, 너무 감사합니다.



▶ 김성환 / 기후에너지환경부 장관 : 고맙습니다.



▷ 박진호 / 앵커 : 김성환 기후에너지환경부 장관 말씀 들어 봤습니다.



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