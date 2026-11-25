[SBS 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 성치훈 전 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 손석민 SBS 논설위원

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● 조작징계 '진흙탕' 공방



성치훈 / 전 더불어민주당 부대변인

"장동혁, 수세에 몰려…프레임 전환 목적"

"장동혁, 거짓말을 거짓말로 덮고 있어"



윤희석 / 전 국민의힘 대변인

"장동혁, 거짓말 드러나 적극 나설 수밖에 없을 것"

"텔레그램 메시지, 張 진정성 의심해 볼 결정적 증거"

"당권파, 본질과 관계없는 얘기만…張에 도움 안 돼"



손석민 / SBS 논설위원

"국민의힘 윤리위원부 사법부와 같은 역할"

"윤리위원 결정 오염 여부? 증거 기다려야"



● "모든 방법 다해 복당"



성치훈 / 전 더불어민주당 부대변인

"국힘 의원들, 한동훈 적극적으로 안 도와"

"한동훈, 복당 위해 하루 빨리 법적 대응해야"



윤희석 / 전 국민의힘 대변인

"가처분 통한 '복당 배제' 불필요…해결책 아냐"

"복당과 입당은 달라, 구별해서 봐야"



● 존재감 과시한 오세훈



성치훈 / 전 더불어민주당 부대변인

"오세훈, 무리수…국무회의 상시 발언 자리 아냐"

"민심 전달은 정당 대표가 하는 것"

"오세훈, 국무회의 망치려는 난입 행동"



윤희석 / 전 국민의힘 대변인

"오세훈, 충분히 의견 제시 가능한 상황"

"吳, 오세훈계 없다는 지적에 세게 반응한 듯"



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