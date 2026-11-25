▲ 전국 지자체 최초 14년 연속으로 커뮤니케이션대상 수상한 '고양소식'

경기 고양시는 한국프레스센터에서 열린 '2026 대한민국 커뮤니케이션대상' 시상식에서 시정소식지 고양소식이 대상을 받았다고 오늘(25일) 밝혔습니다.전국 지방자치단체 최초로 14년 연속 수상입니다.㈔한국사보협회가 주관하는 대한민국 커뮤니케이션대상은 공공기관과 기업·단체가 제작한 인쇄·전자사보, 홍보·출판물 등을 평가해 우수작을 가리는 시상식으로, 올해로 36회째를 맞았습니다.'고양소식'은 2013년 첫 수상 이후 인쇄사보, 홍보·출판 등 부문을 넘나들며 한 해도 빠짐없이 수상자 명단에 이름을 올려 왔습니다.시는 14년 연속 수상의 비결로 '알리는 소식지'를 넘어 '읽히는 소식지'를 향한 꾸준한 변화를 꼽았습니다.시정과 정책, 생활 정보에 지역의 문화·예술 소식과 시민들의 이야기를 더하고, 독자의 흥미를 끄는 기획 콘텐츠와 독자 참여 프로그램을 꾸준히 늘려 왔습니다.그 결과 지난해 독자 만족도 조사에서 응답자의 83.8%가 '전반적으로 만족한다'고 답했습니다.종이에만 머물지 않은 것도 경쟁력입니다.2022년 선보인 모바일 소식지 '고양원픽'은 시정 정보를 웹진·전자책·오디오북 형태로 제공해 시민이 원하는 방식으로 소식지를 이용할 수 있도록 했습니다.종이와 모바일을 잇는 '투트랙' 전략에 힘입어 고양원픽은 출시 4년 만에 누적 방문 100만 회를 달성했습니다.민경선 고양시장은 "앞으로도 꼭 필요한 시정 정보를 쉽고 정확하게 전하고, 시민의 다양한 목소리를 담아내는 소식지로 키워 나가겠다"고 소감을 밝혔습니다.매월 3만 부씩 발행되는 '고양소식'은 누구나 '고양원픽'(www.gy1pick.kr)을 통해 무료로 구독을 신청하거나 온라인으로 읽어 볼 수 있습니다.(사진=고양시 제공, 연합뉴스)