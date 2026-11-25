▲ 한성숙 국무총리가 25일 서울 중구 웨스틴조선 서울호텔에서 열린 국제개발협력의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다.

한성숙 국무총리는 국제 개발협력의 날인 오늘(25일) "대한민국의 강점인 문화와 인공지능 기술을 활용한 개발협력을 확대하겠다"고 밝혔습니다.한 총리는 이날 웨스틴조선 서울호텔에서 열린 기념식에 참석해 "올해 수립한 제4차 국제개발협력 종합기본계획을 바탕으로 성과를 더욱 넓혀가는데 박차를 가하겠다"며 이같이 말했습니다.한 총리는 "중복되는 사업은 정비하고 함께 추진할수록 효과가 큰 사업은 하나로 묶어가겠다"며 "분쟁과 재난에 대한 인도적 지원을 할 때도 식량과 보건, 기후 대응 역량을 강화해 다음 위기에는 스스로 대응할 수 있도록 돕겠다"고 했습니다.또 "대통령께서도 원조가 투자로, 투자가 자립으로 이어지는 개발 협력의 중요성을 강조하셨다"며 "K-컬처의 세계적인 영향력과 성장 경험을 바탕으로 협력국의 콘텐츠 인재를 양성하고 현지 문화산업의 성장을 돕겠다"고 약속했습니다.이날 기념식에는 한 총리와 오현주 한국국제협력단(KOICA·코이카) 이사장, 주한 대사 및 주한 국제기구 소장 등 250여명이 참석했습니다.기념사 이후 2부에선 임기근 국무조정실장이 유공자들에게 포상을 수여했으며 튀르키예 지진 이재민 지원, 베트남 옌바이 종합병원 건립, 키르기스스탄 새마을 사업 등의 우수 사례가 소개됐습니다.(사진=연합뉴스)