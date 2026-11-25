▲ 한성숙 국무총리가 25일 서울 중구 웨스틴조선 서울호텔에서 열린 국제개발협력의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다.
한성숙 국무총리는 국제 개발협력의 날인 오늘(25일) "대한민국의 강점인 문화와 인공지능 기술을 활용한 개발협력을 확대하겠다"고 밝혔습니다.
한 총리는 이날 웨스틴조선 서울호텔에서 열린 기념식에 참석해 "올해 수립한 제4차 국제개발협력 종합기본계획을 바탕으로 성과를 더욱 넓혀가는데 박차를 가하겠다"며 이같이 말했습니다.
한 총리는 "중복되는 사업은 정비하고 함께 추진할수록 효과가 큰 사업은 하나로 묶어가겠다"며 "분쟁과 재난에 대한 인도적 지원을 할 때도 식량과 보건, 기후 대응 역량을 강화해 다음 위기에는 스스로 대응할 수 있도록 돕겠다"고 했습니다.
또 "대통령께서도 원조가 투자로, 투자가 자립으로 이어지는 개발 협력의 중요성을 강조하셨다"며 "K-컬처의 세계적인 영향력과 성장 경험을 바탕으로 협력국의 콘텐츠 인재를 양성하고 현지 문화산업의 성장을 돕겠다"고 약속했습니다.
이날 기념식에는 한 총리와 오현주 한국국제협력단(KOICA·코이카) 이사장, 주한 대사 및 주한 국제기구 소장 등 250여명이 참석했습니다.
기념사 이후 2부에선 임기근 국무조정실장이 유공자들에게 포상을 수여했으며 튀르키예 지진 이재민 지원, 베트남 옌바이 종합병원 건립, 키르기스스탄 새마을 사업 등의 우수 사례가 소개됐습니다.
(사진=연합뉴스)
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