▲ 제주도 주요 감사결과 인포그래픽

제주특별자치도가 투자심사에서 '부적정' 판단이 나온 도로 공사를 추진하거나, 품질 기준에 미달한 공사를 준공 처리한 것으로 나타났습니다.감사원은 이런 내용의 제주도 정기감사 결과를 25일 공개했습니다.감사원에 따르면 제주도는 투자심사에서 두 차례 부적정 결정을 받고도 2022년 군도71호선 확장·포장 공사를 추진하고, 이후 해당 도로에 대해 품질 시험을 하지 않은 것을 알면서도 준공 처리했습니다.제주도·제주시·서귀포시는 다른 도로 재포장(21건) 및 노면표시(26건) 공사들에서 건설사들이 직접 제출한 품질검사 결과 두께나 반사 성능 등이 기준 미달인데도 준공 처리했습니다.감사원은 "(이 결과) 포트홀(도로 파임) 발생, 야간 차선 식별 어려움 등으로 교통사고 발생 우려가 있다"고 지적했습니다.아울러 제주도는 기술 심의를 거치지 않은 채 항만 공사 용역사업자를 선정하고, 승인받지 않은 사석을 사용했는데도 방치하는 등 공사 감독을 소홀히 했던 것으로 나타났습니다.(사진=감사원 제공, 연합뉴스)