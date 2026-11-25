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의혹 제기와 잇단 폭로

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장동혁 "무효 소송하라, 추가 징계도 불사"

한동훈 "징계 배후 조종 스스로 자백, 책임져야"

해명의 일관성 부재, 논리 비약

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한동훈 복당의 열쇠는

국민의힘 중앙윤리위원회의 한동훈 무소속 의원에 대한 제명 결정을 둘러싼 이른바 '조작 징계' 공방이 당내 갈등을 넘어 법적·정치적 전면전으로 확산하고 있다.황경성 국민의힘 중앙윤리위원과 최규동 전 윤리위원이 지난 11일부터 당 지도부의 징계 개입 의혹을 제기하면서 이 문제가 수면 위로 떠올랐다. 이들은 장동혁 대표가 최 전 위원을 매개로 윤리위원장에게 한동훈 의원과 친한계 인사들의 징계 수위 및 발표 시점을 사전에 조종했다고 주장하고 있다. 특히 윤석열 전 대통령 사형 구형일인 지난 1월 13일 밤, 최 전 위원이 장 대표에게 "이벤트 마무리 중"이라는 메시지와 함께 징계 결정문 파일을 공식 발표 전에 전달한 텔레그램 대화 캡처가 공개되면서 파장이 커졌다.이어 배현진 의원의 당원권 정지 징계 기간(1년) 역시 외부 인사와 장 대표의 사전 합의로 결정됐다는 추가 폭로가 이어지며 당 윤리위의 독립성 논란이 증폭되고 있다.전개되는 양상을 보면 '조작 징계'란 말보다 '하명 징계'란 단어가 더 어울려 보인다약 2주간 직접 대응을 자제하던 장동혁 대표는 어제 기자들과 만나 반격에 적극 나섰다. 장 대표는 한동훈 의원을 향해 "당당하다면 징계 무효 소송을 제기하라. 판사 출신인 내가 직접 변론하겠다"라고 말했다. 또 당원게시판 사건 등을 거론하며 한 의원을 "보수 궤멸의 중심"이라고 비판하면서 "설령 법원에서 징계 과정의 절차적 문제를 인정하더라도 당원게시판 사건과 내란몰이 행보를 묶어 다시 징계하겠다"라고 경고하며 자신이 대표로 있는 한 한 의원의 복당 가능성을 어떻게든 막겠다는 의지를 거듭 분명히 했다. 당권파측은 또 폭로에 나선 최 전 위원이 거액의 자문료를 요구했다가 거절당하자 폭로에 나섰다며 메신저를 공격하면서 폭로 동기의 순수성도 문제 삼고 나섰다.장 대표 발언 직후 한동훈 의원과 친한계 측은 즉각 반발하며 맞불 공세에 나섰다. 한 의원은 장 대표가 "윤리위는 법원이 아닌 당 기구이며, 책임을 지는 당 대표가 의견을 제시하는 것은 당연하다"라고 해명한 대목을 정조준했다. 그동안 장 대표가 '윤리위는 독립기구이고 결정 내용을 사전에 몰랐다'라고 주장해 온 점을 지적하며, 이번 발언은 결국 정적들의 제명과 징계 대상·시기 등을 배후에서 조종했다는 사실을 스스로 자백한 격이라고 비난했다.친한계인 조경태·박정하 의원 등도 윤리위를 정적 제거의 도구로 전락시켰다며 장 대표의 즉각 사퇴와 책임 있는 조치를 촉구했다.최규동 전 위원은 장 대표가 '지방선거 전략기획단' 구성을 요청했다고 주장했다. 그러면서 당권파측이 최대 10억 원의 자문료를 요구했다는 주장에 대해 전략기획단 소속 27명이 4개월간 일할 인건비와 여론조사비, 디자인비, 각종 외주 용역비 등을 모두 합산한 선거 준비용 공식 업무 예산이었다고 반박했다.장 대표는 한 의원 징계직후인 1월 14일 "보도를 통해서 제명 결정 내용만 들었고 결정문이나 결정 이유에 대해서는 따로 들은 게 없다"고 말했다. 이번에 드러난 최 전 위원과의 텔레그램 대화록 내용과 배치되는 발언이다. 장 대표는 또 그동안 윤리위의 독립성을 강조하면서 진행중인 징계 절차에 당대표가 입장을 밝히는 것은 적절치 않다는 취지의 발언을 했는데 '조작 징계' 폭로가 이어지자 입장이 달라졌다. 윤리위는 법원이 아니라 당 기구이고, 모든 책임을 지는 대표가 징계에 의견을 내는 것은 당연하다는 것이다. 그렇다면 '독립기구'라는 앞선 설명부터 정정하고 사과하는 것이 순서다. 물론 그렇다 하더라도 윤리위의 독립적 심의 기능을 형해화한다는 비판은 남게 된다.친한계 측은 이번 징계가 절차적 정당성을 상실한 '청부·조작 징계'이므로 원천 무효라며 장동혁 대표의 자진사퇴를 촉구하고 있다. 물론 공개된 텔레그램과 기획안이 의혹을 키운 것은 사실이다. 하지만 당 차원에서 할 수 있는 중앙윤리위 재심 청구는 시한은 지났고 남은 건 최고위 의결을 거쳐 징계를 철회하는 길 밖에 없다. '원천무효'는 법원이 판단할 문제이지 이해당사자가 선언할 문제는 아니다.이번 사건의 분수령은 다음 달 24일로 예정된 배현진 의원의 당원권 정지 징계무효확인 소송 1심 선고다. 서울남부지법은 당초 이달 19일이었던 선고기일을 배 의원 측이 제출한 황경성 윤리위원의 폭로 자료를 검토하기 위해 다음달 24일로 연기했다. 법원이 외부 개입 정황을 인정해 징계 무효 판결을 내릴 경우, 장 대표 체제는 심각한 도덕적·정치적 타격을 입으며 한 의원의 복당 요구와 진상조사위원회 구성 목소리가 거세질 수 있다. 한 의원 측이 가처분 신청을 낼 경우 인용될 가능성도 그만큼 커질 것이다. 한 의원은 복당의 문은 여러 가지라며 법적 정치적 수단을 모두 동원할 수 있음을 내비쳤다. 물론 한 의원측은 문을 따고 들어가는 것보다 열고 들어가는 정치적 해법을 선호하고 있지만 여의치 않다고 판단하면 법적 카드를 쓸 수밖에 없어 보인다. 당권파도 법원이 절차적 하자를 지적하면 윤리위를 다시 꾸리고 절차를 보완해 다시 징계하겠다고 공언하고 있다. '내란몰이'를 엮어 추가 징계도 예고하고 있다. 장동혁 대표 체제가 유지되는 한 당이 최고위원원회를 열어 징계를 철회하고 복당을 시키는 것은 사실상 불가능에 가깝다. 시간이 걸리겠지만 법원의 징계 무효 판결을 통한 당원 지위 회복, 아니면 당내 권력 지형 개편이라는 두 가지 조건 중 하나가 충족돼야 한 의원 복당이 가능할 전망이다. 물론 이 과정에서 진흙탕 폭로전과 '장-한 대전'이 재연될 공산도 크다. 결국 열쇠는 한동훈 복당에 대한 당 안팎의 여론이 이번 사태 추이에 어떻게 움직일지다.