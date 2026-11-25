낮부터 추위가 한결 누그러졌습니다.



내일(26일)과 모레는 기온이 큰 폭으로 오르며 온화할 텐데요.



내일 서울의 낮 기온이 16도 안팎까지 오를 것으로 예상돼 평년 이맘때 기온을 7도가량이나 웃돌겠습니다.



밤사이 일부 중북부 지역에는 비가 살짝 내리겠습니다.



양은 1mm 안팎으로 적겠고, 강원 높은 산지로는 1cm 안팎의 눈이 내려 쌓일 가능성이 있겠습니다.



내일도 전국 하늘 대체로 맑게 드러날 텐데요.



강원 영동 지역은 대기가 메마른 가운데 강풍이 이어지고 있습니다.



산불 등 화재 사고에 각별히 주의하셔야겠습니다.



내일 자세한 아침 기온은 서울이 5도, 광주 3도, 부산 6도 등 영상권으로 올라서겠고요, 낮 기온은 강릉과 전주, 부산이 17도 안팎까지 오르면 온화하겠습니다.



금요일에는 중서부 지역에, 토요일에는 충청 이남 지역에 비가 내리겠고, 주말에는 반짝 다시 쌀쌀하겠습니다.



(임은진 기상예보사)