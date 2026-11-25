<앵커>



최태원 SK 그룹 회장과 재산분할 소송을 진행 중인 노소영 아트센터 나비 관장이 최 회장 측의 화해권고 요청에 대해 법원에 거부 의견을 제출했습니다. 노 관장 측은 최 회장이 조기 해결의 진정성이 있다면, 먼저 즉시 상고를 취하하라고 밝혔습니다.



권민규 기자가 취재했습니다.



<기자>



최태원 SK 그룹 회장 측이 대법원에 제출한 화해권고 요청에 대해 노소영 아트센터 나비 관장이 거부 의사를 밝혔습니다.



노 관장 측 법률 대리인은 "최 회장 측 화해권고 요청에 동의하지 않는다는 취지의 서면을 제출했다"고 밝혔습니다.



그러면서 "최 회장에게 조기 해결의 진정성이 있다면 즉시 상고를 취하하길 바란다"고 덧붙였습니다.



앞서 최태원 회장 측은 지난 7월, 파기환송심에서 책정된 재산분할금 9천440억 원을 전액 지급할 의사가 있다고 밝히며 그제 대법원에 화해권고를 요청했습니다.



당시 최 회장 측은 "오랜 기간 이어져 온 분쟁의 원만하고 최종적인 마무리를 위한 것"이라고 설명하기도 했습니다.



하지만 노 관장 측이 거부 의사를 밝히면서 대법원이 화해권고 결정을 할 가능성은 낮아졌다는 관측이 나옵니다.



노 관장 측의 입장은 원고와 피고가 결정문을 받은 뒤에도 2주가 더 걸리는 화해결정 절차를 요청한 최 회장 측 의도에 의구심을 드러낸 걸로 풀이됩니다.



최 회장 측은 오늘(25일) 노 관장 측의 거부 의사에 대해 "대승적 취지를 폄훼한 것에 대해 착잡한 심경"이라며 심심한 유감을 표한다고 밝혔습니다.



앞으로 양측은 기존 재상고심을 통해 재산분할 비율 등을 놓고 공방을 이어갈 것으로 보입니다.



(영상편집 : 김호진)