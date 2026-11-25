<앵커>



잇따른 급락 끝에 어제(24일) 간신히 급반등했던 코스피가 오늘 다시 6% 넘게 급락해 4천600대로 장을 마쳤습니다. 전날 급등으로 5천 선을 회복했던 코스피는 불과 하루 만에 상승분을 대부분 반납했습니다.



김기태 기자가 전해드립니다.



<기자>



코스피는 오늘 6.16% 내린 4천697로 장을 마쳤습니다.



종가 기준으로 지난 1월 13일 이후 10개월여 만에 최저치입니다.



젠슨 황 엔비디아 CEO의 경영 복귀에 따른 전날 상승분을 불과 하루 만에 대부분 반납했습니다.



매도세가 몰리면서 장 초반부터 급락을 보이자, 개장 8분 만에 매도 사이드카가 발동돼 프로그램 매도호가 효력이 5분 동안 정지되기도 했습니다.



올해 들어 유가증권시장에서 발동된 62번째 사이드카이자 33번째 매도 사이드카입니다.



외국인이 1조 9천억 원 넘게 순매도하며 지수를 강하게 끌어내렸고, 개인이 1조 4천억 원 넘게 매수하며 방어에 나섰지만 역부족이었습니다.



전날 6%대 강세를 보였던 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 9%, 11%대 급락했고, 삼성전자의 시가총액은 1천조 원 아래로 내려앉았습니다.



SK스퀘어와 삼성전기 등 시가총액 상위 종목 대다수도 두 자릿수 하락했습니다.



이번 급락은 간밤 뉴욕증시에서 나스닥과 필라델피아 반도체 지수 등 미국 기술주가 약세를 보인 영향으로 풀이됩니다.



젠슨 황 CEO의 복귀가 AI 산업에 대한 투자 심리를 일시적으로 개선했지만, 데이터센터 등 대규모 인프라 투자의 지속 가능성과 수익성을 둘러싼 근본적인 우려를 해소하지는 못한 것으로 보입니다.



트럼프 대통령의 미국 행정부가 추가 관세 부과 움직임을 보이는 것도 시장의 불확실성을 키우고 있습니다.



미국 무역대표부는 조만간 한국을 포함한 16개 경제 주체에 대한 '과잉생산 관세' 조사 결과를 발표할 것으로 전망됩니다.



코스닥은 2.29% 내린 650으로 장을 마쳤습니다.



(영상편집 : 안여진)