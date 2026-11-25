지난 10일, 부산시 금정구에 있는 한 아파트 입구.



보행자가 횡단보도를 건너고 있고, 차도 쪽에선 비보호 좌회전 차량이 방향을 틉니다.



문제의 차량, 멈춰 서는가 싶더니 그대로 보행자를 뒤쪽에서 들이받습니다.



해당 보행자가 차량에 깔리는 장면까지 고스란히 CCTV에 담겼습니다.



오늘(25) 오후 온라인 커뮤니티 보배드림에 '아파트 앞 횡단보도에서 사고가 나서 피해자가 불구가 될 상황입니다'라는 제목의 글이 게재됐습니다.



글쓴이는 피해자 측 인물로 추정되는데 "비보호 좌회전해서 아파트로 들어가지 않고 횡단보도로 가는 건 불법"이라며 "깔린 사람은 한쪽 눈 마비, 간 찢어짐, 다리 뼈 골절, 의식 소실 등 목숨을 잃을 지경"이라고 썼습니다.



가해자가 연락을 피하고 있다는 주장도 폈습니다.



사고 며칠 뒤 '접촉 사고 낸 운전자'라고 문자 메시지 하나 보낸 게 전부라며 차량 블랙박스 영상 확보를 위해 연락을 취했지만 받지 않았다고 덧붙였습니다.



추후 블랙박스는 경찰이 확보했는데, 그 영상을 보면 "피해자가 걸어가는데 일부러 치어 죽이려는 것처럼 보인다"고 밝혔습니다.



글쓴이는 "이 사건 정말로 고의로 죽이려는 수준의 사고"라며 피해자가 차에 여러 차례 치였다고 적었습니다.



글쓴이는 가해자 엄벌이 필요한데, 경찰 조사도 진행이 안 되는 거 같고 가해자는 일부러 연락도 안 받고 있다고 주장했습니다.



그러면서 관련 영상이나 사고 소식을 널리 퍼뜨려 달라고 밝혔습니다.



해당 게시물 댓글엔 가해자 처신에 대한 비판과 경찰 수사가 서둘러 이뤄져야 한다는 의견이 달리고 있습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 장유진, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)