서울 용산구 전쟁기념관 야외 전시장입니다.



한 관광객이 전시된 탱크 위에 올라가 포즈를 취하고, 일행들은 아래에서 지켜보고 있습니다.



한 온라인 커뮤니티 이용자가 올린 중국인 관광객들의 사진으로, 출입을 금지하는 안내 표지판이 버젓이 놓여 있었는데도 이를 무시한 채 번갈아 가며 탱크 위에 올라타 사진을 촬영한 것으로 전해졌습니다.



목격자는 소셜미디어에 당시 사진을 올리며, 번역기를 돌려 중국어로 "들어가면 안 된다"고 제지했지만 들은 체도 하지 않았다며 분통을 터뜨렸습니다.



전쟁기념관 전시물 훼손 논란은 이번이 처음이 아닙니다.



불과 넉 달 전인 지난 7월에도 중국인 추정 관광객들이 통제선을 넘어 전시된 탱크 위에 올라가 사진을 찍는 영상이 퍼져 공분을 샀습니다.



당시 서경덕 성신여대 교수는 "유엔 참전국 희생자들을 기리는 곳에서 몰상식한 관람 태도는 비판받아 마땅하다"며 과태료 부과 등 실질적인 제재와 가이드 교육이 필요하다고 지적했습니다.



지난해에도 경복궁 돌담 인근에서 중국인 관광객이 용변을 보거나 문화유산 구역에서 흡연하는 등 추태가 잇따르며 논란이 일었습니다.



한국관광공사 통계에 따르면 올해 상반기 방한 외국인 1,071만 명 가운데 중국인이 321만 명으로 압도적 1위를 차지했습니다.



중국인 관광객 유입이 급증하는 만큼, 현장 질서 관리 인력을 보강하고 기초 질서 위반 행위에 대해선 과태료 부과 같은 실효성 있는 대책이 시급하다는 목소리가 커지고 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)