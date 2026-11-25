▲ 주한러시아 국방무관인 니콜라이 마르첸코 공군 대령이 서울 용산구 국방부로 이동하고 있다. 정부는 카디즈 진입에 대해 항의하기 위해 국방무관을 초치했다.

러시아 Tu-160 전략폭격기가 동해의 국제 수역 상공에서 계획된 비행을 했다고 러시아 국방부가 현지시간으로 24일 밝혔습니다.러시아 관영 타스통신에 따르면 이날 비행은 약 10시간 동안 진행됐으며 러시아 항공우주군 소속 Su-35S와 Su-30SM 전투기가 비행을 엄호했습니다.러시아 국방부는 "일부 구간에서는 외국 전투기들이 전략 미사일 탑재 폭격기들을 따라붙었다"고 전했습니다.그러면서 "러시아 항공우주군 소속 항공기들은 모든 비행에서 공역 이용에 관한 국제 규정을 엄격히 준수한다"고 주장했습니다.Tu-160은 핵미사일 탑재가 가능한 초음속 장거리 전략폭격기로, 최대 비행거리가 1만 2천 ㎞가 넘습니다.기체 전체가 흰색으로 도색돼 '백조'(White Swan)라고도 불립니다.어제(24일) 오전 동해 한국방공식별구역(KADIZ·카디즈)에 진입해 울릉도 영공까지 초근접 비행을 한 러시아 군용기는 Tu-160 2대와 Su-35S·Su-30SM 전투기 등 총 네 대입니다.이들 폭격기와 전투기는 울릉도를 향해 직선으로 남하해 영공 경계로부터 불과 1km 이내까지 접근한 것으로 알려졌습니다.러시아는 최근 미국의 인태전략에 대응하기 위해 극동 지역을 관할하는 동부군관구 전력을 증강·현대화하고 있고, 이번 동해 비행으로 이를 시현했다는 분석도 나옵니다.한편, 러시아 국방부가 공개한 Tu-160 비행 영상에서는 러시아의 5세대 최신예 스텔스 전투기 Su-57 추정 기체도 식별된다는 분석이 외신과 군 안팎에서 나왔습니다.타스통신이 인용한 발표에서 러시아 국방부는 Su-57 비행 사실을 직접 거론하지는 않았습니다.다만 Su-57은 전날 KADIZ 내로 편대 비행한 군용기에는 포함되지 않는다고 군 당국은 보는 것으로 전해졌습니다.러시아 측이 이번 동해 비행을 10시간에 걸쳐서 했다고 언급한 만큼 KADIZ 바깥 일부 구간에서 함께 비행했을 가능성은 있습니다.국방부는 어제 서울 용산구 청사로 주한 러시아 국방무관인 니콜라이 마르첸코 공군 대령을 초치해 러시아 군용기의 KADIZ 무단 진입과 한국 영공 근접비행에 항의하고 재발 방지를 촉구했습니다.타스통신에 따르면 주한러시아대사관은 어제 한국 외교부와의 접촉 사실을 확인하면서 러시아 군용기가 국제법을 위반하지 않았다고 주장했는데, 초치된 자리에서도 유사한 입장을 밝힌 것으로 알려졌습니다.아울러 러시아 외무부는 이날 소셜미디어를 통해 이석배 주러시아 한국대사가 안드레이 루덴코 러시아 외무차관에 면담을 요청해 현안을 논의했다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)