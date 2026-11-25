부임 첫해 만에 수원 삼성의 K리그2 우승과 1부 승격을 이끌어낸 이정효 감독이 오늘(25일) 시즌 결산 미디어데이에 참석했습니다.



이 감독은 올 시즌 수원의 변화와 자신의 지도 철학, 다음 시즌 부활하는 슈퍼매치에 대한 기대감을 밝혔습니다.



특히 평소 선수들을 강하게 다그치는 이 감독은 자신도 집에서는 아내에게 매일 혼나면서 성장하고 있다고 밝혀 웃음을 자아냈는데요.



이정효 감독과 김준홍, 고종현 선수가 함께한 미디어데이 현장을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재 : 홍석준, 구성·편집 : 박진형, 영상취재 : 황인석, 제작 : 스포츠취재부)