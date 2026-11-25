▲ 메디케어 카드

미국 도널드 트럼프 행정부가 합법 이민자에 대한 공공의료보험 혜택을 대폭 축소합니다.워싱턴포스트(WP)는 24일(현지시간) 미 사회보장국(SSA)이 합법 이민자 수십만 명에게 노인·장애인 대상 공공의료보험인 메디케어의 수급 자격이 박탈될 것이라는 내용의 서한을 발송했다고 보도했습니다.이는 지난해 7월 공화당 주도로 연방의회를 통과한 트럼프 대통령의 감세·지출법에 따른 후속 조치입니다.이 법에 따라 내년 2월부터 메디케어 수급 자격을 잃게 될 합법 이민자는 30만 명에 달할 것으로 추산됩니다.미국 시민권자나 영주권자가 아닌 난민과 망명 허가자, 임시보호지위(TPS) 보유자 등이 대상입니다.다만 메디케어 자격이 상실되는 이민자 중 상당수는 10년 이상 미국에서 합법적으로 거주하면서 메디케어의 재원으로 사용되는 세금을 납부했다고 WP는 지적했습니다.이들이 납부한 세금은 60억 달러(약 8조 원)를 넘는 것으로 추산됩니다.또한 영주권 신청이 승인됐지만 트럼프 행정부의 정책에 따른 행정 처리 지연으로 아직 영주권을 발급받지 못한 이민자들도 적지 않은 것으로 보입니다.이번 조치로 지속적인 치료가 필요한 환자들은 생명까지 위협받을 수 있다는 우려도 제기됩니다.그동안 말기 신부전 환자들은 메디케어를 통해 투석 치료비를 지원받았지만, 보험 혜택이 중단되면 상당수가 투석 치료를 받지 못할 수 있다는 것입니다.캘리포니아의 노인 권익단체 관계자는 "메디케어 역사상 정부가 기존 가입자의 보험 혜택을 박탈하는 것은 이번이 처음"이라고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)