▲ 김건희

김건희 여사의 '매관매직' 의혹 사건 상고심 선고가 다음 달 3일 이뤄집니다.대법원 2부(주심 오경미 대법관)는 김 여사의 특정범죄가중법상 알선수재 혐의 사건 선고 공판을 12월 3일 오전 10시 15분에 엽니다.김 여사는 서희건설 이봉관 회장으로부터 맏사위의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억 380만 원 상당의 귀금속을, 이배용 전 국가교육위원장으로부터 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를 받은 혐의로 기소됐습니다.로봇개 사업가 서 모 씨로부터 지원 청탁과 함께 3천990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의, 최재영 목사로부터 공무원 직무에 관한 청탁과 함께 540만 원 상당의 디올 가방 등을 받은 혐의도 적용됐습니다.1심은 김 여사의 혐의를 모두 유죄로 인정해 징역 7년을 선고했습니다.반면 2심은 청탁 대가성이 입증되지 않았다며 로봇개 사업가에게 손목시계를 받은 혐의 등 일부를 무죄로 판단하고 징역 5년으로 감형했습니다.대법원이 민중기 특별검사팀과 김 여사 측 상고를 모두 기각하면 이 형은 그대로 확정됩니다.(사진=사진공동취재단, 연합뉴스)