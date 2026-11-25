▲ 삼성화재 호키

프로배구 남자부 삼성화재 펠리페 호키(등록명 호키)와 여자부 IBK기업은행 최정민이 HK흥국금융 2026-2027 V리그 25일 발표된 1라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐습니다.호키는 한국배구연맹(KOVO) 기자단 투표 34표 중 21표를 획득해 한국전력 쉐론 베논 에번스(등록명 쇼·5표), 한국전력 우스만 파야드 알리(등록명 우스만·3표), 삼성화재 왕빈(2표), 한국전력 이민규·삼성화재 유광우·현대캐피탈 레오나르도 레이바 마르티네스(각 1표)를 제치고 남자부 MVP를 차지했습니다.이번 시즌 V리그에 데뷔한 호키는 1라운드 6경기에서 161득점으로 득점 부문 1위에 올랐고, 공격 종합에서도 성공률 55.87%로 2위를 차지했습니다.호키의 활약을 앞세운 삼성화재는 1라운드를 4승 2패, 승점 12로 마무리하며 2위에 자리했습니다.삼성화재에서 라운드 MVP가 배출된 것은 2023-2024시즌 1라운드 요스바니 에르난데스(등록명 요스바니) 이후 3시즌 만입니다.여자부에서는 최정민이 기자단 투표 34표 중 15표를 받아 한국도로공사 레티치아 모마 바소코(등록명 모마·14표)를 1표 차로 제치고 MVP에 뽑혔습니다.GS칼텍스 지젤 실바(등록명 실바·3표)와 IBK기업은행 빅토리아 댄착(등록명 빅토리아·2표)이 뒤를 이었습니다.최정민은 프로 데뷔 7시즌 만에 처음으로 라운드 MVP를 수상했습니다.이번 시즌 주 포지션인 미들블로커뿐 아니라 아포짓 스파이커까지 소화한 최정민은 1라운드 110득점으로 전체 6위이자 국내 선수 1위에 올랐습니다.공격 종합 성공률 48.13%로 2위, 블로킹 세트당 0.727개로 4위에 이름을 올리며 IBK기업은행의 시즌 초반 4연승에 힘을 보탰습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)