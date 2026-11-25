▲ 진례천교 지점 교통사고

오늘(25일) 오전 5시 10분쯤 경남 김해시 남해고속도로 순천 방향 진례분기점 부근 1차로에서 트레일러가 옆으로 쓰러지면서 뒤따르던 승용차 5대가 잇따라 들이받았습니다.이 사고로 50대 남성 트레일러 운전자가 현장에서 숨졌고, 각각 다른 승용차 운전자 2명이 병원에 옮겨졌지만 목숨을 잃었습니다.다른 운전자 1명은 중상, 나머지 승용차 운전자 2명은 경상을 입은 것으로 파악됐습니다.사고 당시 노면 상태에 문제가 없다고 파악한 경찰은 트레일러가 전도된 이유 등을 확인하기 위해 블랙박스 영상을 분석하고 있습니다.경찰은 사고 지점 4개 차로 중 3개 차로를 통제한 상황에서 넘어진 트레일러를 바로 세우고 낙하물을 수거하는 등 오전 8시 45분쯤이 돼서야 현장 정리를 마무리했습니다.한국도로공사 부산경남지역본부는 사고 여파로 오전 9시 기준 남해고속도로 순천 방향 4∼5㎞, 남해고속도로 2지선 냉정분기점 일대 5㎞ 구간에서 차량 정체가 이어졌다고 밝혔습니다.(사진=국가교통정보센터 CCTV 화면 캡처, 연합뉴스)