올해 치러진 제63회 세무사 시험은 수석 합격자가 AI 기기를 악용해 부정행위를 한 사실이 드러나 크게 주목받았는데, 이번엔 같은 세무사시험에서 합격자의 '합격수기'가 현재 논란이 되고 있습니다.



합격자가 육아휴직 상태에서 학업을 병행한 사실을 놓고, 육아휴직 제도의 취지를 훼손했다, 아니다 이렇게 찬반양론이 맞붙은 겁니다.



합격자의 수기는 오늘(25일) 한 언론을 통해 '워킹맘의 세무사 도전, 가족의 도움으로 2년 만에 합격'이란 제목으로 보도됐습니다.



30대 중반인 합격자는 대학병원 행정직에서 12년간 일했는데, 병원 직원 다수가 면허를 취득한 전문성을 가지고 일하는 모습을 보고 세무사 시험에 도전하게 됐다고 설명했습니다.



공부에 드는 절대적인 시간은 출산 후 육아휴직을 연장하면서 마련했다고 언급했습니다.



아기가 자는 시간에만 공부해 하루 3~4시간씩 하다가, 추후 부모님의 도움을 받기 시작했고 공부 시간이 주 60시간으로 늘었다고도 덧붙였습니다.



2025년 5월부터 7월 2차 시험을 준비하는 동안엔 "미친 듯이 공부만 해보자고 다짐"했다면서 "아기는 아예 부모님 댁에 맡겼고 일요일 2시간 정도만 아기를 봤다"고도 썼습니다.



부단한 노력 끝에 올해 합격의 영광을 얻은 합격자는 양가 부모님과 아기에 감사드린다고 글을 마무리했습니다.



해당 글은 뒤늦게 입소문을 타고 온라인 게시판 등 여기저기 옮겨지더니 육아휴직 찬반 논란으로 현재 불붙은 상탭니다.



합격자가 육아휴직 상태에서 공부했고 육아도 사실상 부모님들의 도움을 받았다고 언급한 대목을 두고 "본인 육아 안 하면서 세금 받아가며 공부해서 세무사 됐다"는 취지의 비판이 이어지고 있는 겁니다.



누리꾼들 사이에선 "너무 한다, 세무사시험 준비하려고 육휴 걸어 놓은 거냐" "부정 수급이다"라는 반응과 "애 보면서 공부한다고 그게 육휴 제도에 반하는 게 아니다" "열심히 했고, 제도나 법 위반 소지도 없다"는 의견이 나왔습니다.



(구성 : 손형안, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)