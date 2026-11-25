▲ 전주지법

술에 취해 주점에서 행패를 부리고 출동한 경찰관을 폭행한 뒤 경찰서에서도 기물을 부순 25살 A 씨가 항소심에서도 실형을 선고받았습니다.전주지법 형사3-3부는 공용물건손상 및 업무방해, 공무집행방해, 폭행 등 혐의로 기소된 A 씨의 항소심에서 피고인의 항소를 기각하고 징역 2년을 선고한 원심을 유지했다고 오늘(25일) 밝혔습니다.판결문에 따르면 A 씨는 지난 3월 5일 오전 2시쯤 전북 완주군 이서면의 한 주점에서 업주와 종업원, 손님 등 3명을 폭행하고 카운터에 있던 컴퓨터 모니터를 바닥에 내던졌습니다.출동한 경찰이 인적 사항을 물어보자 A 씨는 경찰관을 발로 걷어차는 등 폭행했습니다.현행범으로 체포돼 경찰서에서 조사받던 와중에도 A 씨는 사무실 책상을 몸으로 밀치고 바닥에 떨어진 132만 원 상당의 태블릿PC를 밟아 부쉈습니다.1심 재판부는 피고인이 동종 범죄로 집행유예 기간에 다시 범행을 저지른 점을 지적하며 실형을 선고했고, A 씨는 판결에 불복해 항소했습니다.항소심 재판부는 "피해 복구나 피해자와의 합의 등 형을 바꿀 새로운 사정이 발견되지 않은 점 등을 고려할 때 원심의 형이 너무 무거워서 부당하다고 볼 수 없다"고 항소 기각 사유를 설명했습니다.(사진=전주지법 제공, 연합뉴스)