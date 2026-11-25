예정된 폐막일을 이틀 넘기고도 끝내 합의문을 채택하지 못한 유엔기후총회(COP31).



협상의 발목을 잡은 건 '화석연료'라는 단어였습니다.



1차 초안에 여섯 번 들어 있던 '화석연료' 관련 표현은 2차 초안에서 전부 지워졌고, 3차 초안에는 한 번도 나오지 않았습니다.



EU는 '화석연료로부터의 전환' 언급이 없는 합의문에 반대했고, 산유국들은 '화석연료' 직접 언급에 동의할 수 없다고 맞섰습니다.



'화석연료'가 자리에는 탄소 포집 기술 확대 목표가 들어왔고, 개발도상국 적응 재원은 3배 확대 약속만 남은 채 기준 금액은 정해지지 않았습니다.



2035년까지 전기 비중을 35%로 높이자는 서약도 자발적 약속에 그쳤습니다.



이렇게 최종 합의문 채택이 무산된 건, 2009년 코펜하겐 총회 이후 17년 만입니다.



내년 에티오피아에서 열릴 다음 총회에서 '화석연료'라는 말이 합의문에 이름을 올릴 수 있을까요?



(구성 : 김채현, 편집 : 윤예란, 디자인 : 조은솔, 내레이션 : 심영구, 제작 : 지식콘텐츠IP부)