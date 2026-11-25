충남 아산의 한 아파트 지하주차장입니다.



흰색 승용차 한 대가 주차 구역 앞에서 전진과 후진을 반복하며 위태롭게 움직입니다.



이를 수상히 여긴 주민이 차량으로 다가가 대화를 나누더니 곧바로 112에 신고합니다.



차량 문을 열자마자 강한 술 냄새가 났던 겁니다.



[안효인/충남 아산 배방파출소 소장 : 운전자가 후진하면서 범퍼를 살짝 이렇게 부딪힌 거예요. 그래서 이분이 다른 데로 이동을 하니까 이 남자분이 가셔가지고 "왜 사고 내고 그냥 도망가려 그러냐", 여자 쪽에서 운전자 쪽에서 술 냄새도 많이 나고 이러니까.]



차량 운전자인 50대 여성 A 씨는 차에서 내린 뒤 어디론가 급하게 향했고, 경찰에 신고한 주민은 곧장 이 여성을 뒤쫓았습니다.



경찰은 신고자와 실시간으로 통화하며 여성의 인상착의와 이동 경로를 추적했고, 4분 만에 A 씨가 있는 곳에 도착했습니다.



A 씨가 향한 곳은 인근 편의점이었습니다.



A 씨는 주저 없이 주류 진열대로 향하더니, 소주 한 병을 집어 들고는 계산대 앞에서 다급히 병뚜껑을 땄습니다.



하지만, 술을 들이켜기 직전 뒤따라 들이닥친 경찰관에게 제지당했습니다.



음주운전 적발을 피하려 추가로 술을 마셔 정확한 혈중알코올농도 측정을 어렵게 만드는 이른바 '술타기'를 시도한 겁니다.



조사 결과 A 씨는 지난 13일 밤 8시 20분쯤, 술에 취한 상태로 충남 아산시 탕정면에서 배방읍의 자택 주차장까지 약 2km 구간을 운전한 것으로 드러났습니다.



적발 당시 A 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 기준을 훌쩍 넘긴 0.184%로, 만취 상태였습니다.



[안효인/충남 아산 배방파출소 소장 : "회식하면서 막걸리 한 잔 먹었는데 나는 여기 수긍을 할 수 없다" 이래서 채혈을 요구해서 가까운 병원에서 아산 가까운 병원에 가서 측정을 했는데 (수치가) 더 많이 나왔죠.]



지난해 6월 시행된 개정 도로교통법에 따라 '술타기' 행위는 음주 측정 거부와 마찬가지로 1년 이상 5년 이하의 징역이나 500만 원 이상 2,000만 원 이하의 벌금형에 처해집니다.



충남경찰청은 어제(24일) A 씨를 음주운전 혐의로 불구속 송치했다고 밝혔습니다.



다만 A 씨가 소주병 뚜껑만 열었을 뿐 실제로 술을 마시기 전 경찰에 제지된 점을 고려해, 음주 측정 방해 혐의는 적용하지 않았습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)