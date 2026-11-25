▲ 창원지법 마산지원

80대 임대인을 폭행해 숨지게 한 혐의로 기소된 30대 남성에게 살인 혐의가 아닌 상해치사 혐의가 인정됐습니다.창원지법 마산지원 형사1부(윤민수 부장판사)는 오늘(25일) 살인 혐의로 기소된 30대 남성 A 씨에게 징역 8년을 선고했습니다.A 씨는 지난 8월 8일 경남 창원시 마산회원구 다세대 주택에서 자신 거주지 임대인인 80대 B 씨를 주먹과 발 등으로 폭행해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.범행 직후 A 씨는 B 씨를 폭행했다고 112에 스스로 신고했으며, B 씨는 중상을 입은 채 병원으로 이송됐다가 끝내 숨졌습니다.A 씨는 경찰 조사에서 보증금 300만 원을 미리 돌려 달라고 여러 번 요구했으나 B 씨가 돌려주지 않아 범행했다고 진술했습니다.재판부는 "A 씨가 범행 당시 흉기나 위험한 물건을 사용하지 않았고, 구급대원과 경찰관이 현장에 도착할 때까지 현장을 이탈하지 않았다는 이유 등을 고려해 살인의 고의가 합리적 의심 없이 증명됐다고 보기 어렵다"고 판단했습니다.다만 A 씨가 B 씨에게 상해를 가해 사망에 이르게 한 상해치사죄는 유죄로 인정된다고 설명했습니다.재판부는 순간적인 감정을 이기지 못하고 고령의 피해자를 무차별적으로 폭행해 사망에 이르게 했으며 범행 위험성 등에 비춰 장기간 사회에서 격리할 필요성이 크다고 양형 이유를 밝혔습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)