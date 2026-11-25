▲ 서울시청

서울시가 정비계획 변경과 통합심의 권한을 자치구로 넘기는 '도시 및 주거환경정비법' 개정안을 전면 철회하라고 촉구했습니다.개정안은 정비계획 최초 결정 권한만 서울시에 두고 이후 정비계획 변경과 통합심의는 자치구가 맡도록 하는 내용으로, 더불어민주당 김남근 의원 등이 발의했습니다.서울시는 오늘(25일) 관련 자료를 내고 "해당 개정안은 앞서 논의된 500세대 이하 소규모 사업의 권한 이양을 넘어 사업 규모와 관계없이 통합심의까지 자치구로 넘기는 것"이라며 "서울의 광역적 도시관리 체계를 근본적으로 흔들 수 있는 퇴행적 입법"이라고 비판했습니다.그러면서 정비사업을 개별 자치구의 판단에 맡기면 도시관리의 일관성과 공공성을 해칠 수 있다고 우려했습니다.서울시는 "정비계획은 최초 결정으로 끝나는 고정된 계획이 아니다"라며 "사업성 검토와 설계 구체화, 주민 의견 수렴 등 사업 추진 과정에서 용적률·높이·기반 시설 계획 등이 계속 조정된다"고 강조했습니다.이어 "최초 결정 권한만 서울시에 남기고 후속 권한을 자치구로 분산하면, 서울시가 신속통합기획으로 마련한 도시계획의 큰 방향과 원칙이 사업추진 과정에서 흔들리고 당초 계획의 일관성마저 담보하기 어려울 것"이라고 내다봤습니다.서울시는 또 개정안이 서울 전체의 난개발과 주거환경의 질적 저하를 초래할 수 있다고 우려했습니다.자치구가 개별 사업의 수익성 요구나 주민 간 찬반 갈등에 영향을 받는 경우 용적률·공공기여·기반 시설 기준 등이 자치구별로 달라지며 사업 간 형평성 논란과 지역 간 갈등이 심화할 수 있다는 설명입니다.또 자치구별 통합심의 체계의 전문성과 운영 가능성이 검증되지 않았다는 점도 지적했습니다.서울시의 통합심의가 이미 신속하게 운영되고 있는 상황에서 권한 이양의 명분도 부족하다고 주장했습니다.서울시는 "일부 자치구와 정부·여당이 서울시와 단 한 차례 협의하거나 충분한 영향 분석을 하지 않은 채 입법을 추진하는 것은 심각한 문제"라고 밝혔습니다.명노준 서울시 주택실장은 "정비사업의 속도를 높이려면 권한을 쪼개고 분산하는 것이 아니라 도시 전체의 일관된 계획체계를 유지하면서 불필요한 절차와 사업 지연 요인을 과감하게 개선해야 한다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)