‘러닝 인구 천만 시대!’ 올해 연말까지 예정된 마라톤 대회는 600여 개로 지난 5년 사이 두 배 이상 늘었다. 러닝 열풍에 마라톤 대회는 빠르게 늘고 있지만, 지난 10월 20대 여성이 결승선을 500m 앞두고 쓰러져 숨지는 등 안전관리와 현장운영은 그 속도를 따라가지 못하고 있다. 매주 주말 도심 곳곳에서 열리는 대회로 도로가 통제되고 버스가 우회하면서 불편을 호소하는 시민들도 많아지고 있는 실정. 이번 주 SBS 〈뉴스토리〉에서는 우후죽순 늘어나는 마라톤 대회의 안전관리 실태를 짚어보고 참가자와 시민 모두 즐길 수 있는 건강한 마라톤 문화를 만들기 위한 실질적인 해법을 모색해 본다.



※ 전체 영상은 SBS 뉴스토리 585회 <마라톤 열풍의 역습..달리다 쓰러지고, 도로는 마비되고> 편에서 확인하실 수 있습니다.

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https://www.youtube.com/watch?v=wJWaxUszZwA&t=445s



(구성 : 이종훈 / 편집 : 정용희·이정민 / 디자인 : 양혜민)