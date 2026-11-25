▲ 도쿄증권거래소

젠슨 황 최고경영자(CEO)의 엔비디아 복귀 후 급등했던 일본 증시가 하루 만에 다시 급락세로 돌아섰습니다.일본 증시 대표 지수인 닛케이225평균주가(닛케이지수)는 오늘(25일) 전날 종가보다 1,934.20(3.30%) 하락한 56,710.43으로 오전 거래를 마감했습니다.전날 전거래일(지난 20일)보다 3.9% 급등하며 58,644.63까지 올라갔던 것과 대조적입니다.젠슨 황 복귀 효과가 하루 만에 사라진 모습입니다.이날 도쿄 증시에서는 인공지능(AI)·반도체 관련주에 대한 '팔자' 주문이 이어졌습니다.전날 급등했던 반도체 장비 회사 어드반테스트와 도쿄 일렉트론의 주가는 각각 14.30%와 13.11% 떨어졌고 소프트뱅크그룹의 주가도 15.95% 하락했습니다.니혼게이자이신문은 "젠슨 황 CEO가 복귀해도 데이터센터 건설 규제 등 AI 시장을 둘러싼 경계감이 해소되지 않았다"며 "한국, 타이완의 주가 급락세도 일본 증시에 부담이 됐다"고 분석했습니다.T&D 자산운용의 나미오카 히로시 수석 전략분석가는 "젠슨 황 CEO가 복귀하긴 했지만 데이터센터 규제, 미국 관세 정책, 연방준비은행(FRB)의 금리 인상 관측 등 AI 시장의 불확실 요소가 많다"고 지적했습니다.그러면서 "투자자들의 위험회피가 더 강해지면 닛케이지수가 52,000선 전후까지 떨어질 가능성이 있다"고 예상했습니다.(사진=연합뉴스)