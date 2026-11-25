▲ 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석

중국 정부가 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서 "타이완 독립을 지지하지 않는다"고 말했다고 밝혔습니다.앞서 중국 관영매체가 트럼프 대통령의 같은 입장을 보도한 데 대해 타이완 당국이 사실과 다르다고 반박했지만, 중국 정부는 트럼프 대통령의 발언을 재확인하며 미국이 이를 행동으로 옮길 것을 촉구했습니다.장한 중국 국무원 타이완사무판공실 대변인은 오늘(25일) 정례브리핑에서 지난 19일 미중 정상회담의 타이완 관련 발언에 대한 질문에 "트럼프 대통령은 미국이 타이완 독립을 지지하지 않는다고 밝혔다"고 말했습니다.이어 "미국이 하나의 중국 원칙과 중미 3개 공동성명의 규정을 준수하고 타이완 문제를 적절히 처리하기를 희망한다"며 "타이완 독립을 지지하지 않는다는 입장을 실천해 타이완 문제가 중미 관계에 지장을 주지 않도록 해야 한다"고 강조했습니다.장 대변인은 또 "타이완 문제는 중국의 핵심이익 중 핵심이자 중미 관계에서 가장 중요하고 민감한 문제"라며 "타이완 문제를 적절하게 처리하는 것은 중미 관계의 안정적 발전을 위한 관건"이라고 말했습니다.그러면서 타이완 집권 민주진보당을 향해 "정세를 정확히 인식하고 타이완 독립 망상을 버리며 독립 분열 활동을 중단해야 한다"며 "그렇지 않으면 참담한 실패를 맞을 뿐"이라고 경고했습니다.앞서 중국 관영 신화통신은 시 주석이 지난 19일 광둥성 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 트럼프 대통령과 만나 타이완 문제와 관련해 미국은 올바른 일을 견지해 미중 관계에 큰 파란이 일어나지 않도록 해야 한다고 강조했다고 전했습니다.트럼프 대통령은 이에 미국이 타이완 독립을 지지하지 않는다고 말했다고 통신은 덧붙였습니다.타이완 당국은 이러한 중국 관영매체의 보도가 사실과 다르다고 반박했습니다.추추이정 타이완 대륙위원회 주임위원(장관급)은 지난 20일 기자들과 만나 "중국 관영매체의 관련 보도를 예비적으로 확인한 결과 사실이 아닌 것으로 파악됐다"며 "중국이 어떤 방식으로 여론전을 펼치더라도 중화민국이 주권국가라는 사실은 바뀌지 않는다"고 주장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)