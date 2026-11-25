▲ 공소청 깃발 (자료화면)

피해 진술이 어려운 장애아동 학대 사건에서 수사검사가 직접 공소유지를 맡아 실형 선고를 끌어낸 사례가 공소청 공판 우수사례로 선정됐습니다.공소청은 오늘(25일) 대전지방공소청 홍성지청의 아동학대 사건 등 8건을 공판 우수사례로 선정했다고 밝혔습니다.홍성지청 형사부 임홍주 부장검사·남현규 검사는 피고인이 학대의 직접증거가 없다며 혐의를 부인하는 사건에서 적극 대응해 징역 2년 6개월의 실형을 끌어냈습니다.사건을 직접 수사한 남 검사가 직접 공소유지까지 이어가 피해 아동이 피고인과 지낸 2개월 동안 상해가 집중적으로 발생한 점, 통화녹음에서 나타난 학대 정황 등을 제시해 부족한 직접증거를 보완한 영향이 컸다는 게 공소청의 설명입니다.유치장, 교도소 접견 녹취를 분석해 반성하지 않는 피고인의 태도 등 양형 의견도 적극 개진했다고도 부연했습니다.공소청 분석관과 국립과학수사연구원을 활용해 피고인이 조작됐다고 주장하는 디지털 증거물의 증거능력을 인정받은 서울중앙지방공소청 검사도 우수사례로 선정됐습니다.해당 사건 피고인은 범행 당시 행적이 담긴 주요 증거인 휴대전화 키보드 데이터가 조작됐다며 무죄를 주장했습니다.이에 공판송무1부 김은경·김지혜 검사는 공소청 분석관 자문을 거쳐 디지털 포렌식 도구의 증거 추출 및 선별 작업 과정에서 임의수정이 불가능한 구조에 대한 의견서를 제출하고, 국립과학수사연구원 연구사를 증인신문하는 등 적극적인 공소유지를 통해 증거능력을 인정받았습니다.1심에서 위법 수집 증거를 이유로 무죄가 선고됐으나 항소심에서 이를 뒤집은 춘천지방공소청 검사들도 뽑혔습니다.형사2부 김한민·정민섭 등 검사들은 1심에서 무죄가 선고된 가짜 도박사이트 사기 사건에서 압수수색 및 긴급체포의 적법성을 적극적으로 주장해 항소심에서 피고인들 전원에 대한 유죄 판결을 끌어냈습니다.공판 단계에서 적극적으로 보강증거를 확보해 구형과 동일한 실형 선고를 받아낸 사례도 있었습니다.서울중앙지방공소청 공판송무4부 정수정·김마로 등 검사는 자금세탁 사건 피고인과 관련해 7차례에 걸친 금융거래정보 제출명령 신청, 보완수사 요구 등을 통해 범행 고의성을 입증해 징역 4년 선고를 이끌었습니다.이외에도 보완수사 요구가 곤란한 스토킹 사건에서 피해자가 취득한 자료에 대해 법원의 직권증거채택을 촉구해 피해자를 보호한 울산지방공소청, 준사기 사건에서 4개월간 31명의 증인을 신문한 청주지방공소청 충주지청, 자금세탁 사기 사건에서 공범들에게 진술 번복을 교사한 피고인의 혐의를 적발해 관할 경찰서에 수사를 요청한 부산지방공소청 사례도 있었습니다.(사진=연합뉴스)